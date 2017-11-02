مصر تسدد الديون النفطية في عامين



تاريخ النشر: الخميس 02 نوفمبر 2017 القاهرة (رويترز) قال وزير البترول المصري طارق الملا إن مصر ستسدد كل ديونها المستحقة لشركات النفط الأجنبية في غضون عامين إذا واصلت الدفع بالمعدلات الحالية. وأبلغ الملا صحيفة «الأخبار» المصرية: «من الصعب تحديد تاريخ معين لذلك لكننا نتصور أنه في حالة استمرار معدلات الدفع الحالية سنستطيع خلال عامين الوصول إلى صفر مديونيات خارجية على قطاع البترول المصري». وبعد أن كانت مصدراً للطاقة تحولت مصر إلى مستورد صاف في الأعوام القليلة الماضية مع تراجع الإنتاج وتزايد الاستهلاك. وتعهدت القاهرة بإنهاء المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية بحلول نهاية 2019 وألا تراكم المزيد من الديون.