شركة يابانية تمنح عطلة إضافية للموظفين غير المدخنين

طوكيو (أ ف ب)

تقدم شركة يابانية لموظفيها غير المدخنين ستة أيام إضافية من العطلة مدفوعة الأجر تقديراً لدوامات عملهم التي تعد أطول بقليل من أوقات عمل زملائهم المدخنين، بحسب ما أكد ناطق باسم هذه المؤسسة لوكالة فرانس برس.

وأطلقت «باليا.إنك»، وهي شركة تسويق على الإنترنت تتخذ في طوكيو مقراً لها وتوظف 120 شخصاً، هذا البرنامج في الأول من سبتمبر الماضي، بعد أن اشتكى أحد الموظفين من فترات العمل الأقصر لزملائه المدخنين الذين يأخذون بانتظام استراحات للتدخين، بحسب الناطق باسم الشركة.

وأوضح هذا الأخير «تقع مكاتبنا في الطابق التاسع والعشرين، لذا يستغرق الأمر 10 دقائق على الأقل للنزول إلى قاعة التدخين في الطابق السفلي والعودة» إلى المكتب.

وأضاف «بما أن المناقشات في قاعة التدخين تدور عادة حول العمل، ويتبادل المدخنون الأفكار ويتشاورون، قررنا أنه من الأجدى أن نكافئ (الموظفين) وليس أن نعاقبهم».

وبدأ هذا البرنامج يأتي بثماره، فقد توقف أربعة موظفين من المدخنين البالغ عددهم 42 عن التدخين في أوقات العمل. وكشف الناطق باسم «باليا.إنك»، «في حال وفوا بوعودهم لمدة سنة، سيحصلون على 6 أيام إضافية من العطل المدفوعة». وتراجعت نسبة استهلاك التبغ في اليابان. و28% من الرجال هم من المدخنين، في مقابل 9% من النساء، بحسب وزارة الصحة.