الطباعة «ثلاثية الأبعاد» ثورة.. في تصميم المجوهرات

بيزانسون (أ ف ب)

بعد 12 ساعة من العمل استخدمت خلالها 3.5 كيلوغرام من مسحوق الذهب، تعطي الطابعة بالأبعاد الثلاثة تحفتها الفنية وهي سوار صُنع بالاستعانة بتكنولوجيا لا تزال في مرحلتها التجريبية لكن من شأنها أن تحدث ثورة في مجال تصميم المجوهرات، ويقول باسكال هيلي ساخراً «ممنوع العطس»، فيما يفتح زميله الآلة ويبدأ بإزالة الغبار عن السوار الذي لا يزال مغطساً في مسحوقه الثمين.

هذه الجوهرة جزء من عشر قطع استثنائية صنعت في بيزانسون في شرق فرنسا في مختبر تابع لهيئة «فرانسيكلا» لمحترفي قطاع الصاغة في فرنسا، ويوضح المدير الفني في «فرانسيكلا» باسكال هيلي لوكالة فرانس برس «انطلقنا فعلاً من الصفر، استغرق الأمر سنوات عدة لتحديد الإعدادات ومعايير الجودة السليمة المتصلة بالمهنة».

وصحيح أن تكنولوجيا الطباعة بالأبعاد الثلاثة المسماة «تكميلية» والقائمة على إضافة طبقات من المواد التي تتداخل بعد وضع نموذج رقمي، مستخدمة بدرجة كبيرة في الصناعات الثقيلة غير أن تطبيقها على مساحيق المعادن النفيسة لا يزال في بداياته.

من درجة حرارة الليزر إلى تركيبة مسحوق الذهب «المذررة» ونسبة الرطوبة في الغرفة، لم يترك أي شيء للصدفة من الرجلين المكلفين بالدراسات على مدى تجاربهما على الآلتين المتاحتين (واحدة ألمانية والثانية إيطالية).