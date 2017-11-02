أسعار النفط تستعيد نكهة الارتفاع مع تحسن التزام «أوبك» بخفض الإمدادات

عواصم (رويترز، أ ف ب)

زادت أسعار النفط أمس، مقتربة من المستويات المرتفعة التي سجلتها في الآونة الأخيرة، حيث أظهرت البيانات أن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» عززت كثيرا من التزامها بتعهدات خفض الإنتاج في الوقت الذي تبدو فيه روسيا ملتزمة بالاتفاق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 38 سنتا، أو ما يعادل 0.6%، عن التسوية السابقة إلى 61.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 0759 بتوقيت جرينتش، ليقترب السعر من أعلى مستوى في عامين الذي سجله خلال تعاملات الثلاثاء عندما بلغ 61.41 دولار للبرميل. وخام برنت مرتفع بنحو 40% منذ تسجيل أدنى مستوياته هذا العام في يونيو الماضي.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من نصف دولار، أو ما يعادل واحدا بالمئة، إلى 54.95 دولار للبرميل ليسجل مستوى مرتفعا جديدا. وزاد الخام نحو 30% منذ أن سجل أدنى مستوياته هذا العام في يونيو الماضي. وبينما كان مستوى الالتزام باتفاق تقليص الإمدادات منخفضا في النصف الأول من العام تراجعت الإمدادات بشدة منذ ذلك الحين.

وهبط إنتاج «أوبك» في أكتوبر الماضي 80 ألف برميل يوميا إلى 32.78 مليون برميل يوميا ليصل مستوى الالتزام بتخفيضات الإنتاج إلى 92% ارتفاعا من 86% في سبتمبر الماضي. ومن المتوقع أيضا التزام روسيا بخفض إنتاجها بنحو 300 ألف برميل يوميا دون مستويات أكتوبر 2016 التي بلغت 11.247 مليون برميل يوميا.