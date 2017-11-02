«دبي للذهب والسلع» تسجل نمواً قوياً في تداولات العملات

دبي (الاتحاد)

شهدت بورصة دبي للذهب والسلع ارتفاعاً في أحجام التداول لمجموعة العملات الرئيسة الست G6، وعقود الأسهم الهندية المفردة الآجلة، في ضوء سعي المتداولين إلى التحوط ضد الاضطرابات المتزايدة في السوق. وواصلت محفظة مجموعة العملات الرئيسة الست G6 في بورصة دبي للذهب والسلع نموها القوي الذي شهدته في الأشهر الأخيرة، مسجلةً زيادة قدرها 225% نقطة على أساس سنوي.

وبالنسبة لأزواج العملات الرئيسة الست، سجلت عقود اليورو والجنيه الاسترليني الآجلة أعلى معدل اهتمام شهري مفتوح عند 2077 عقدًا، و1275 عقدًا على التوالي. كما شهدت أحجام التداول على أزواج العملات لليورو والجنيه الاسترليني منذ بداية العام وحتى تاريخه نمواً لافتًا بنسبة 112% و36% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت أحجام تداول عقود الين الياباني زيادة بنسبة 205% على أساس سنوي، بالإضافة إلى نمو كبير بنسبة 189% منذ بداية العام وحتى تاريخه. وسجلت عقود الفرنك السويسري، والدولار الأسترالي، والدولار الكندي، نمواً سنوياً بنسبة 438% و458% و95% على التوالي.

وقال جورانج ديساي، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «بما أننا أكبر البورصات وأكثرها تنوعاً في الشرق الأوسط، فإننا ملتزمون بتزويد المتداولين وأعضاء مجتمع البورصة بمجموعة من خيارات التداول عبر فئات الأصول المختلفة ليتمكنوا من إدارة المخاطر بشكل فعّال، وخاصة في الأوقات التي يكونون فيها بأشد الحاجة لذلك. ويسعدنا أن نرى محفظة العملات الرئيسة الست لدينا تحقق أحجام تداول قوية هذا الشهر، إذ يدل ذلك على أن المتداولين يستخدمون منتجات مشتقات العملات من بورصة دبي للذهب والسلع بشكل متزايد لأغراض التحوط وإدارة المخاطر.