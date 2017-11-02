178.5 مليون درهم أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين 178.5 مليون درهم أرباحاً صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة نمو 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، يسرني أن الشركة قد واصلت النمو خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 وذلك من خلال سياسة الاكتتاب الانتقائية والالتزام المستمر بالارتقاء بمستوى خدمة العملاء، والتي نتج عنها محفظة أعمال مربحة».

وأضاف،«تعد النتائج الإيجابية للربع الثالث من هذا العام دليلاً على نجاح إعادة هيكلة استراتيجية الشركة التشغيلية، ما أدى إلى زيادة قوية في كل من إجمالي الأقساط المكتتبة وصافي الأرباح.

إن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يتطلعان بثقة إلى الاستمرار في تحقيق نتائج أعمال جيدة وربحية مستدامة».

وارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 12.5% ليصل إلى 1.98 مليار درهم خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2017، مقارنة مع 1.76 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2016. وبلغ إجمالي معدل الأقساط المحتفظ بها لدى المجموعة 46% عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2017، مقارنة مع 46% للفترة نفسها من عام 2016.

وبلغ صافي إيرادات الاكتتاب 239.0 مليون درهم، خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2017، مقارنة مع صافي إيرادات اكتتاب بلغ 252.3 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2016.