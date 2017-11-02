استقرار مؤشر بنك أبوظبي الأول لانطباع أصحاب الثروات

أبوظبي (الاتحاد)

حافظ «مؤشر انطباع أصحاب الثروات»، على استقراره عند 1052.78 في شهر أكتوبر من العام الحالي، مقارنة مع 1,052.94 في شهر سبتمبر الماضي، بحسب بنك أبوظبي الأول.

وتعود نتائج مؤشر شهر أكتوبر إلى عوامل تشمل ارتفاع أسعار النفط، وانخفاض التضخم الذي وصل لأدنى مستوياته منذ شهر أغسطس 2016، بالإضافة إلى ارتفاع نسب إشغال الفنادق. كما تأثر المؤشر سلباً بعوامل السوق، بما في ذلك انخفاض كل من معدل القروض، و«مؤشر مديري المشتريات» الذي انخفضت نسبته بما يقارب 4%.

وتم إطلاق «مؤشر انطباع أصحاب الثروات»، الذي يعد الأول من نوعه في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شهر يناير 2017، بالتعاون مع شركة إيبسوس للدراسات والبحوث وشركة جنرالي للتأمين، وذلك بهدف قياس الانطباع السائد لدى المستثمرين ذوي الثروات في سوق الإمارات من منظورهم الشخصي والعملي، ويمثل مؤشراً لانطباعهم العام عن السوق بناءً على العوامل الأساسية والاقتصادية الراهنة.

واستندت نتيجة المؤشر إلى وجهات نظر لجنة تضم نخبة من رواد الفكر في هذا المجال، ويشكلون مجلس «مؤشر انطباع أصحاب الثروات» الذي يتألف من الخبراء ذوي الثروات بنسبة (60%).

واعتمدت الدراسة على ثلاثة مجالات رئيسة شملت: التفاؤل الذي يشهده سوق الإمارات، توقعات النمو في المجالات ذات العلاقة، والخيارات الاستثمارية الشخصية.وتجمع هذه الدراسة ما بين المؤشرات الرئيسية للسوق، كالناتج المحلي الإجمالي والتضخم ومؤشرات الأسهم وأسعار السلع الأساسية، إلى جانب مؤشرات القطاعات المختلفة، بما في ذلك القطاع العقاري والسياحة والتجارة، والتي تمثل ما نسبته (40%).