«الإمارات للأبنية الخضراء» يطلق 4 جوائز جديدة



تاريخ النشر: الخميس 02 نوفمبر 2017 دبي (الاتحاد) أعلن مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، أمس، إطلاق 4 فئات جديدة في «جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء» لعام 2018، خلال استضافة الفائزين بجوائز العام الماضي. وتضاف الفئات الأربع الجديدة إلى الفئات الـ15 الرئيسة والفرعية الحالية، وتم إعداد الفئات الجديدة، استناداً إلى اقتراحات عدد من المعنيين بالقطاع، لتكريم أفضل مبنى أخضر للرعاية الصحية، وأفضل مبنى عام أخضر، وأفضل مبادرة تدريبية وأفضل تصميم مشروع عمراني مستدام للعام. وقال رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، سعيد العبار: «تعكس استضافتنا للفائزين بجوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء 2017 عمق التزامنا بمشاركة أفضل الممارسات مع المعنيين كافة بقطاع البناء».