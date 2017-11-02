  • الخميس 13 صفر 1439هـ - 02 نوفمبر 2017م
  01:27    ثمانية قتلى في مواجهات في جنوب شرق تركيا    

«الإمارات للأبنية الخضراء» يطلق 4 جوائز جديدة
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 02 نوفمبر 2017

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، أمس، إطلاق 4 فئات جديدة في «جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء» لعام 2018، خلال استضافة الفائزين بجوائز العام الماضي. وتضاف الفئات الأربع الجديدة إلى الفئات الـ15 الرئيسة والفرعية الحالية، وتم إعداد الفئات الجديدة، استناداً إلى اقتراحات عدد من المعنيين بالقطاع، لتكريم أفضل مبنى أخضر للرعاية الصحية، وأفضل مبنى عام أخضر، وأفضل مبادرة تدريبية وأفضل تصميم مشروع عمراني مستدام للعام.

وقال رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، سعيد العبار: «تعكس استضافتنا للفائزين بجوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء 2017 عمق التزامنا بمشاركة أفضل الممارسات مع المعنيين كافة بقطاع البناء».

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 