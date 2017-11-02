«الاقتصاد»: سياسات الحكومة دعمت تقدم الإمارات على مؤشرات التنافسية

أبوظبي (وام)
أكدت وزارة الاقتصاد أن التقدم المتواصل الذي تحرزه دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية يشير إلى حرص السياسات الحكومية على رفع تصنيف الدولة على نحو متميز، وذلك دون أن تغفل تعزيز تنافسية البيئة التشريعية التي تحكم عمل العديد من القطاعات الاقتصادية بمشاركة من القطاعين العام والخاص.
وشددت الوزارة في تقرير أصدرته عن الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال التنافسية، أن السياسات الحكومية أولت أهمية كبيرة لتهيئة الظروف الملائمة للقطاع الخاص لكي يضطلع بدوره في تعزيز الثروة، من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير الوظائف وتحسن جودة المنتجات، وهي عناصر تعد في مجملها محفزة للنمو الاقتصادي المستدام.
|
ولفت التقرير إلى أن تصدر دولة الإمارات للمنطقة في مؤشر الابتكار يشير إلى حجم التقدم الذي أحززته في تطوير مؤسساتها والتحسن الكبير الذي شهدته البيئة التنظيمية والتجارية، ودعم وتحفيز رأس المال البشري، والارتقاء بالمؤسسات التعليمية والبحثية، وتطوير البنية التحتية والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز عمل القطاعات الاقتصادية كافة.
|