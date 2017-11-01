جائزة الشيخ زايد للكتاب تنهي أعمال الفرز والقراءة تمهيداً لإعلان القوائم الطويلة

أبوظبي (الاتحاد)
أنهت جائزة الشيخ زايد للكتاب اجتماعاتها المخصصة لفرز وقراءة الأعمال المرشحة للدورة الثانية عشرة، عقب إغلاق باب الترشح في الأول من أكتوبر الجاري، حيث تم استقبال الترشيحات من المؤلفين أنفسهم ودور النشر والمراكز الثقافية والجامعات، وعن مجريات أعمال اللجان قال الدكتور علي بن تميم، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب: «جرت اجتماعات لجان الفرز والقراءة بسلاسة ويسر بفضل أعضاء اللجان ذوي الخبرة والاختصاص، وخرجنا بأعمال متميزة ترتقي لما تطمح إليه الجائزة على المستويين الأدبي والثقافي».
ويترأس بن تميم لجنة الفرز والقراءة التي تضم في عضويتها مجموعة من الباحثين المختصين بحقول الجائزة وفي مقدمتهم: د. خليل الشيخ عضو الهيئة العلمية للجائزة «الأردن»، ود. علي الكعبي من جامعة الإمارات.
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