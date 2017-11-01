جائزة الشيخ زايد للكتاب تنهي أعمال الفرز والقراءة تمهيداً لإعلان القوائم الطويلة

أبوظبي (الاتحاد)

أنهت جائزة الشيخ زايد للكتاب اجتماعاتها المخصصة لفرز وقراءة الأعمال المرشحة للدورة الثانية عشرة، عقب إغلاق باب الترشح في الأول من أكتوبر الجاري، حيث تم استقبال الترشيحات من المؤلفين أنفسهم ودور النشر والمراكز الثقافية والجامعات، وعن مجريات أعمال اللجان قال الدكتور علي بن تميم، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب: «جرت اجتماعات لجان الفرز والقراءة بسلاسة ويسر بفضل أعضاء اللجان ذوي الخبرة والاختصاص، وخرجنا بأعمال متميزة ترتقي لما تطمح إليه الجائزة على المستويين الأدبي والثقافي».

ويترأس بن تميم لجنة الفرز والقراءة التي تضم في عضويتها مجموعة من الباحثين المختصين بحقول الجائزة وفي مقدمتهم: د. خليل الشيخ عضو الهيئة العلمية للجائزة «الأردن»، ود. علي الكعبي من جامعة الإمارات.

وسيتم إعلان القائمة الطويلة قريباً، وستبدأ أعمال لجان التحكيم في الفروع التسعة للجائزة، ويليها إعلان القائمة القصيرة بعد اجتماع الهيئة العلمية، وصولاً إلى الإعلان عن الفائزين في الربع الأول من العام القادم.وقد راجعت اللجان ما يناهز 1250 مشاركة في مختلف فروع الجائزة، حيث تصدر كلٌّ من فرعي الآداب والمؤلف الشاب النسبة الأعلى من المشاركات للعام الخامس على التوالي، بواقع 344 مشاركة في فرع الآداب و307 مشاركات في فرع المؤلف الشاب.