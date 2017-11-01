«الناشرين الإماراتيين» تبحث التعاون مع «الوطني للإعلام» ونظرائها الدوليين

الشارقة (الاتحاد)

بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، عقدت جمعية الناشرين الإماراتيين أمس، اجتماعاً مع المجلس الوطني للإعلام، واتحاد الناشرين الدوليين، بهدف مناقشة مستجدات قطاع النشر، وبحث سبل التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم واقع النشر المحلي.

وحضر الاجتماع الذي أقيم في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الدكتور ميكيل كولمان، رئيس اتحاد الناشرين الدوليين، ووفد من المجلس ضمّ كلاً من: د. راشد النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية بالإنابة، وإبراهيم علي خادم، مدير إدارة متابعة المحتوى الإعلامي، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الجمعية: علي الشعالي، نائب رئيس الجمعية، ومحمد بن دخين، أمين الصندوق، وعلي بن حاتم، أمين السر، ونوح الحمادي، عضو مجلس إدارة الجمعية، وراشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين.

وتم خلال الاجتماع تعريف اتحاد الناشرين الدوليين على آليات عمل المجلس الوطني للإعلام، فيما يختص بمجالات صناعة النشر، ومناقشة سبل تطوير هذه الصناعة عبر طرح مشاريع وورش عمل للناشرين بما يخدم الارتقاء بهذا القطاع، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الجمعية والمجلس، من خلال تنظيم برنامج مهني متكامل، يهدف إلى تدريب موظفي مكتب الخدمات المتكامل، الذي سيتم افتتاحه في مقر الجمعية لتسهيل إجراءات الموافقة على أذونات شحن وتداول وطباعة الكتب. وقال الدكتور راشد خلفان النعيمي: «نتطلع خلال أول اجتماع تنسيقي يجمع جمعية الناشرين الإماراتيين واتحاد الناشرين الدوليين، إلى فتح آفاق جديدة لتعزيز ودعم صناعة النشر في دولة الإمارات، وتوفير خيارات جديدة أمام الناشرين الإماراتيين، من خلال مد جسور التعاون والشراكة مع اتحاد الناشرين الدوليين، والمؤسسات والشركات الكبرى في هذا القطاع، لتوفير بيئة مثالية ترسم ملامح مستقبل صناعة النشر».

واستعرض النعيمي، جهود المجلس الوطني للإعلام بإعداد الأنظمة والمعايير اللازمة لتنظيم القطاع، بهدف النهوض بالعمل الإعلامي في الدولة وتوفير بيئة إعلامية متطورة تواكب التوجهات المستقبلية وتخدم التوجهات الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

وفي السياق ذاته، اجتمعت جمعية الناشرين الإماراتيين مع الدكتور ميكيل كولمان، رئيس اتحاد الناشرين الدوليين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع النشر، والإنجازات التي حققتها الجمعية، والخطط المستقبلية التي تسعى إلى تنفيذها لدعم وتطوير صناعة النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة.واستعرض راشد الكوس خلال الاجتماع الأولويات العشر لجمعية الناشرين الإماراتيين، والتي تركز على وجود رؤية مشتركة للجهات المعنية كافة، وضرورة توطيد التعاون بينها على نحو متزايد، وتطوير الإطار القانوني لقطاع النشر، وتعزيز تنوع وجودة المحتوى العربي، وتطوير مواد تعليم وتعلم اللغة العربية، ودعم المكتبات لكي تتكيف مع العصر الرقمي، وتطوير مهارات الصناعات الإبداعية ورعاية المواهب الفنية.وأكد الكوس ضرورة الانتقال من مرحلة الرؤية إلى التطبيق، مشيراً إلى أن العمل على هذه الأولويات يحتاج شراكة كاملة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والهيئات الحكومية، في سبيل تطوير صناعة النشر والارتقاء بها إلى المستوى المنشود، وصولاً إلى جعل دولة الإمارات مركزاً للنشر العربي، وجذب شركات النشر الإقليمية والدولية للاستثمار في الدولة.