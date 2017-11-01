«التربية» تطلق مبادرة «زايد 100 حكاية» في المعرض

دبي (الاتحاد)

تشارك وزارة التربية والتعليم في معرض الشارقة الدولي للكتاب بباقة من الفعاليات والورش المتنوعة التي تعمل على غرس حب القراءة وشغفها في أذهان الطلبة. كما سيتم تسيير رحلات مدرسية للمعرض، لتوعية الطلبة بأهمية القراءة في تكوين التفكير النقدي والتحليلي لديهم، وتمكينهم من الاستفادة مما يتيحه المعرض من فعاليات وبرامج متنوعة.

وتعتزم الوزارة استضافة نخبة من الروائيين من داخل الدولة وخارجها في منصتها المشاركة بالمعرض لتنفيذ ورش قرائية للطلبة، وإكسابهم مهارات الكتابة الإبداعية وكيفية ترجمة الأفكار إلى نصوص قرائية تتضمن عناصر القصة وتدرجاتها. وستستضيف المنصة أوائل الطلبة في تحدي القراءة العربي لنقل تجربتهم لأقرانهم ومشاركتهم خبرتهم في هذا المجال، كما سيؤدي الطلبة المشاركون لوحات تمثيلية تحكي قصة كتاب قام الطلبة بقراءته مسبقاً، وذلك ضمن مبادرة قراء التي تعتزم الوزارة إطلاقها.

وستطلق الوزارة خلال مشاركتها بالمعرض، وتزامناً مع إعلان عام 2018 عام زايد مبادرة «زايد 100 حكاية» بالشراكة مع الأرشيف الوطني بوزارة شؤون الرئاسة.

وتهدف تلك المبادرة إلى توحيد جهود الطلبة وطاقاتهم وتوجيههم إلى الانخراط في برامج وطنية إبداعية تسهم في تنمية المجتمع وبناء شخصية الطلبة وتعزيز الجوانب القيمية والأخلاقية. كما سيقوم الطلبة بإنتاج 100 قصة عن مآثر وقيم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وسيتم عرض نتاج الطلبة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب خلال انعقاده في الفترات المقبلة. وستقوم مجموعة من دور النشر التي ترتبط مع الوزارة بشراكات استراتيجية بعرض قصصها الموجهة للطلبة والأطفال.