5 قتلى بتفجير انتحاري في كابول

كابول (وكالات)

قتل 5 أشخاص، بعدما فجر انتحاري نفسه في المنطقة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية أمس.

وقال وحيد الله ماجروه، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عدد المصابين بلغ 23 شخصاً.وقد وقع الانفجار في حي وزير أكبر خان، الذي توجد به الكثير من المنشآت الأجنبية والحكومية.

وقال بصير مجاهد المتحدث باسم شرطة كابول، إن الانتحاري يبلغ من العمر نحو 12 أو 13 عاماً، وقد أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم. وقال، إن «انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً» نفذ الهجوم. ولم يتضح هدف الانتحاري، حيث إنه فجر نفسه في وسط ممر مشاة بشارع يقع فيه مقر التلفزيون الوطني وسفارات أجنبية، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية الأفغانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع دولت وزيري،«لا نعلم ما كان الهدف، ولكن الحادثة وقعت على بعد عدة أمتار من مكتب العلاقات الخارجية التابع لوزارة الدفاع.لا ضحايا بين موظفينا».

وأفاد شهود عيان بأنهم شاهدوا سيارات الإسعاف تنقل ضحايا من موقع الانفجار.

وقال شاهد عيان لقناة تولونيوز المحلية، «كنت على بعد 100 متر حين وقع الانفجار وهرعت نحو الموقع، فرأيت عدة أشخاص مضرجين بدمائهم، بينهم شخص أصيب في رأسه وكان يتحرك، لقد كان مشهداً مروعاً».