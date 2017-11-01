5 قتلى بتفجير انتحاري في كابول

كابول (وكالات)
قتل 5 أشخاص، بعدما فجر انتحاري نفسه في المنطقة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية أمس.
وقال وحيد الله ماجروه، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عدد المصابين بلغ 23 شخصاً.وقد وقع الانفجار في حي وزير أكبر خان، الذي توجد به الكثير من المنشآت الأجنبية والحكومية.
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع دولت وزيري،«لا نعلم ما كان الهدف، ولكن الحادثة وقعت على بعد عدة أمتار من مكتب العلاقات الخارجية التابع لوزارة الدفاع.لا ضحايا بين موظفينا».
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وقال شاهد عيان لقناة تولونيوز المحلية، «كنت على بعد 100 متر حين وقع الانفجار وهرعت نحو الموقع، فرأيت عدة أشخاص مضرجين بدمائهم، بينهم شخص أصيب في رأسه وكان يتحرك، لقد كان مشهداً مروعاً».