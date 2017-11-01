الانتخابات التشريعية والبلدية العراقية 12 مايو المقبل

بغداد (الاتحاد)

أكد رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم، أمس، ضرورة إجراء انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات المقبلة في موعدها الدستوري، مرحباً بمقترح المفوضية العليا للانتخابات بتحديد 12 مايو من العام 2018 المقبل موعداً لإجرائها.

ونقل بيان رئاسي عن معصوم القول، إنه «وفقا لأحكام الدستور ووجوب إجراء الانتخابات في توقيتها المحدد، وتسلم مجلس المفوضين الجديد في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مهامه الرسمية، وإعلان المفوضية استعدادها لإجراء الانتخابات المقبلة، نرحب بمقترحها بأن يكون يوم 12 مايو من العام المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب لدورته الرابعة وانتخابات مجالس المحافظات».ووجه «السلطات المعنية باتخاذ جميع الاستعدادات الإدارية والمالية والقانونية والأمنية لهذا الغرض»، وناشد «المنظمات والهيئات الدولية، تقديم كل أنواع الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات».