العبادي يوجِّه القوات العراقية باقتحام القائم

سرمد الطويل، الاتحاد، وكالات (بغداد، السليمانية)

وجّه رئيس الوزراء العراقي القوات العراقية المشتركة، أمس، باقتحام قضاء القائم، والسيطرة على الشريط الحدودي مع سوريا، بعدما نجحت هذه القوات بتحرير ناحية العبيدي وحقلي غاز عكاز ومصنع الفوسفات، معلناً انتشار القوات الاتحادية في المناطق المختلف عليها كافة، كما عرض دفع رواتب موظفي الإقليم والبيشمركة، في حين أعلن مسؤول في سلطة الجمارك سيطرة السلطات العراقية على معبر «إبراهيم الخليل» على الحدود مع تركيا، وذلك بعد وصول وفد عسكري مشترك للمعبر، يترأسه الفريق أول الركن عثمان الغانمي رئيس أركان الجيش العراقي مع رئيس أركان البيشمركة ومجموعة من المستشارين الأميركيين، كما نشرت قوات عراقية في ثماني مناطق «مختلف عليها» بمحافظة نينوى.

وقال العميد الركن صادق الدليمي، أمس: «إن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي كلف جهاز مكافحة الإرهاب ومليشيات «الحشد الشعبي» بمهمة اقتحام مدينة القائم 500 كيلومتر غرب بغداد، فضلاً عن السيطرة على الشريط الحدودي مع سوريا».

وأضاف الدليمي أن «جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي توجها إلى القائم، بغية الشروع باقتحامها وطرد التنظيم الإرهابي الذي يبسط سيطرته على المدينة منذ منتصف عام 2014».

واستبقت القوات المشتركة توجيهات العبادي، بتحرير ناحية العبيدي عقب السيطرة على مركز الناحية، ورفع العلم العراقي فيها، علاوة على السيطرة على جميع مناطق الناحية ذاتها. وقال قائد عمليات تحرير غرب الأنبار الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله: «إنه تم تحرير قرى أم الولف، حسين العلي، وأم تينه، والسيطرة على حقول عكاز الأول والثاني، وعلى المنشأة العامة لفوسفات القائم ومجمعها السكني غرب الأنبار». وأضاف أن 22 إرهابياً من «داعش» قتلوا، علاوة على تدمير 5 مركبات مفخخة حاولت اعتراض تقدم الجيش بالوصول إلى مركز العبيدي.وأكد الشيخ قطري العبيدي القيادي في «حشد البغدادي» الذي يضم مقاتلين من العشائر السنية في الأنبار، أن «العبيدي تعتبر من أهم معاقل التنظيم في قضاء القائم، لكونها كانت تضم مستودعات للأسلحة ومخازن ومعامل تفخيخ وتجهيز الانتحاريين والعجلات المفخخة وتصنيع العبوات الناسفة».