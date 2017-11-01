محمد بن راشد: تبادل الزيارات بين الإمارات وإيطاليا يعزز فرص التعاون وتبادل الأفكار البناءة

دبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في قصر سموه في زعبيل مساء أمس باولو جينتيلوني رئيس وزراء إيطاليا والوفد المرافق.

ورحب سموه بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي بالضيف معربا سموه عن ارتياحه للمستوى العالي الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا على مختلف الصعد.

واعتبر سموه تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين يعزز فرص التعاون وتبادل وجهات النظر والأفكار البناءة التي تسهم في إيجاد وفتح قنوات جديدة لمزيد من التعاون التجاري والاستثماري والسياحي وغيرها.

من جهته أشاد رئيس الوزراء الإيطالي بالزخم الجيد الذي تشهده علاقات بلاده مع دولة الإمارات والتي تتطور يوما بعد يوم، مؤكدا رغبة حكومة بلاده بتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين الجانبين وزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي والثقافي وغيرها من المجالات.