«الأبيض الشاب».. الانطلاقة المثالية بـ «القوة الخماسية»

بشكيك (الاتحاد)

بداية مثالية لمنتخب الشباب تحت 19 سنة، عندما انتزع فوزاً عريضاً على عُمان بخماسية مقابل هدف أمس ضمن الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2018، وبهذه النتيجة يتربع «الأبيض الشاب» على صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط متساوياً مع قرغيزستان الذي نجح في التغلب على نيبال بهدفين نظيفين، وسجل خماسية منتخبنا الوطني، علي صالح، أحمد فوزي «هدفين»، ماجد راشد، وخلفان حسن.

وبدأ الصربي ليوبينكو درولوفيتش المباراة بتشكيلة مكونة من سهيل عبد الله في حراسة المرمى، عبد الرحمن صالح، عمر أحمد، سيف السويدي، فهد محمد، ماجد راشد، عمر سعيد، علي صالح، خالد محمد، خلفان حسن، وأحمد فوزي.

وشهد المباراة التي أقيمت على ملعب دوليين في العاصمة بشكيك، المهندس مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، وحسن عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب أمين عام اتحاد قرغيزستان ومسؤولي المنتخب العُماني.

وكان «الأبيض الشاب» المبادر في التسجيل بعد مرور 11 دقيقة من بداية المباراة، حين تحصل اللاعب علي صالح على ضربة جزاء، أثر عرقلته في المنطقة، نجح في ترجمتها لهدف أول ليمنح منتخبنا التقدم في نتيجة المباراة، قبل أن يعزز ذلك التقدم اللاعب أحمد فوزي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 18، وبعدها بتسع دقائق قلص المنتخب العُماني النتيجة بتسجيله أولى أهدافه في المباراة التي شهدت في الدقيقة 37 هدفاً ثالثاً لمنتخبنا الوطني سجله ماجد راشد لتنتهي مجريات الشوط الأول بتفوق «الأبيض الشاب» بثلاثة أهداف لهدف.

ونجح منتخبنا الوطني في تأمين تقدمه في الشوط الثاني من المباراة، ولعب على الكرات المرتدة التي نجح أحمد فوزي في الدقيقة 77 من استغلال خطأ حارس مرمى المنتخب العُماني بتسجيل هدفه الشخصي الثاني في المباراة والرابع لـ«الأبيض الشاب»، قبل أن يُضيف خلفان حسن النوبي الهدف الخامس من تسديدة قوية سكنت شباك مرمى المنتخب العُماني، لتنتهي معها مجريات المباراة، ويحصد منتخبنا الوطني أولى النقاط الثلاث في مشواره في التصفيات الآسيوية.

ويخضع منتخبنا الوطني للراحة في الجولة الثانية منافسات المجموعة الأولى التي تقام غداً وتشهد مباراة لنيبال مع البحرين تليها مباراة المستضيف قرغيزستان مع عُمان، ويخوض منتخبنا الوطني مباراته الثانية يوم السبت المقبل أمام نيبال الذي خسر مباراته الأولى أمام قرغيزستان بهدفين نظيفين.