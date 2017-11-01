شباب الأهلي دبي ينقل تدريباته إلى «ند الشبا»



تاريخ النشر: الأربعاء 01 نوفمبر 2017 منير رحومة (دبي) نقل شباب الأهلي دبي تدريباته إلى ملعب ند الشبا، بسبب إجراء النصر مرانه على استاد راشد، بناء على قرار نقل مباراته مع الوصل من زعبيل إلى استاد راشد، وتستمر إلى غد، حيث يختتم الفريق تحضيراته في الفترة المسائية، قبل التوجه إلى أبوظبي، لإقامة معسكر استعداداً لمواجهة الجزيرة بعد غد، وتشهد تشكيلة «الفرسان الثلاثة» عودة حبيب الفردان، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف، ما يجعل الصفوف مكتملة أمام المدرب الروماني كوزمين، لاختيار أفضل العناصر، في مواجهة حامل اللقب، والعمل على تصحيح مسيرة الفريق، بعد توقف الانتصارات في آخر جولتين. وحرص الجهاز الفني على تحفيز اللاعبين، والرفع من معنويات الفريق، حتى يطوي شباب الأهلي دبي، صفحة النتائج السلبية، ويعود إلى سكة الانتصارات، كما ركز كوزمين على تفعيل أداء الخط الأمامي، وتنشيط الجانب الهجومي، بعد توقف المهاجمين عن التسجيل في آخر مباراتين، بالإضافة إلى البحث عن حلول جديدة تساعد على تقوية الفريق.