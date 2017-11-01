«الزعيم» يستعد خلف «الأسوار المغلقة»

العين (الاتحاد)

فرض الكرواتي زوران ماميتش، مدرب العين، السرية على تدريبات «الزعيم» أمس، قبل المواجهة المهمة أمام الوحدة، السبت المقبل، ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، ويأتي قرار زوران بالتدريب خلف «الأسوار المغلقة» بهدف التركيز، كما أن الفريق يحاول العودة من ملعب آل نهيان بنتيجة إيجابية، يعوض بها نقطتين غاليتين أمام الشارقة في الجولة الماضية، وبالتالي استعادة «نغمة» الانتصارات خارج ملعبه، بعد أن نجح في حصد «العلامة الكاملة» أمام حتا وعجمان والإمارات، في حين خسر أربع نقاط على ملعبه أمام الوصل 2-2 والشارقة 3-3، وحقق الفوز على شباب الأهلي دبي باستاد هزاع بن زايد.وعلى الرغم من أن «الزعيم» يفتقد في مباراته أمام الوحدة جهود لاعبين مؤثرين في الدفاع والهجوم، مثل مهند العنزي والسويدي ماركوس بيرج والبرازيلي داينفريس دوجلاس للإيقاف، إلا أنه استعاد خدمات القائد والعقل المفكر عمر عبد الرحمن الذي شارك في مباراة واحدة منذ انطلاق الدوري أمام الوصل، وابتعد بعدها لظروف الإصابة.