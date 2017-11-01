«الزعيم» يشارك في «تمهيدي الأبطال» بقرار «استئناف التراخيص»

معتز الشامي (دبي)
انتهت أزمة تراخيص الأندية بقرار لجنة الاستئناف، برئاسة طلال الهاشمي، وحضور محمد الحارثي العضو المالي، ومحمد عبد المرشد العضو القانوني، وفريق عمل إدارة تطوير وتراخيص الأندية، بقبول استئناف العين وبني ياس، ومنحهما الترخيص، فيما رفضت اللجنة طلب اتحاد كلباء ودبا الفجيرة وحتا، مع الموافقة على تخفيض الغرامات المالية المفروضة على الثلاثي، بعد قبول تظلمهما، جاء ذلك بعد اجتماع ماراثوني للجنة، استغرق 7 ساعات، وانتهى في ساعة مبكرة من صباح أمس.
وبقرار لجنة الاستئناف، تم إغلاق ملف ترخيص «الزعيم»، ومنحه أحقية المشاركة في النسخة المقبلة لدوري أبطال آسيا، من الدور التمهيدي الذي ينطلق في فبراير المقبل، فيما ينتظر أن يبدأ الاتحاد الآسيوي، في مراجعة جميع الملفات المدققة، بعد قرارات الاستئناف، ليس فقط في دورينا، ولكن في الدوريات المحترفة كافة، قبل السماح بمشاركة الأندية في النسخة المقبلة لدوري الأبطال، ورغم لجوء الاتحاد الآسيوي إلى مراجعة «عشوائية» للملفات، إلا أنه يختار فريقاً أو أكثر من كل دولة مشاركة، خاصة الدول الحاصلة على «3+1»، من المقاعد المخصصة للمحفل القاري في «نسخة 2018».
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وقبلت لجنة الاستئناف تظلم العين، بعدما قدم تقرير المدقق المالي، حيث أثبت النادي أحقيته في الحصول على الرخصة؛ لأنه قدم تقرير المدقق سابقاً، ولكن لم يتم قبوله لأسباب إجرائية، رأت لجنة الاستئناف أنه لا مانع من القبول بها حالياً.
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