دبي (الاتحاد)

حصدت كلٌّ من مطارات دبي وإكسبو 2020 دبي أبرز الجوائز في حفل توزيع جوائز ضمان للصحّة المؤسسية لعام 2017، الذي نظمته وأشرفت عليه «ميد».

حلّقت مطارات دبي عالياً في حفل توزيع الجوائز ونالت جائزتين بارزتين. ويعود هذا النجاح لفريق الصحة المؤسسية في مطارات دبي الذي عمل بجهد على تعزيز مبادرات العافية التي تهدف إلى تشجيع الموظفين على اتباع نمط صحيّ أفضل، للتمتّع بحياة سعيدة، والمساهمة بالتالي في زيادة الإنتاجية، وتقديراً لإنجازات الفريق الاستثنائية، تمّ منحه جائزة فريق الصحة المؤسسية لعام 2017. أمّا الجائزة الثانية التي حازت عليها مطارات دبي فكانت عن فئة مشاركة الموظف في المسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2017 حيث حقّق مشروع المسؤولية الاجتماعية للشركات «بصرك، سعادتنا»، وهي مسابقة لسحب الطائرات، نجاحاً استثنائياً من خلال جمع ملايين الدراهم لمساعدة جمعية أوربيس.