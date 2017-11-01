«طيران الإمارات» تنقل 1.2 مليون راكب على رحلاتها إلى تورنتو

دبي (الاتحاد)

احتفلت طيران الإمارات، بمرور 10 سنوات على بدء خدماتها إلى كندا، حيث نقلت أكثر من 1.2 مليون مسافر خلال هذه الفترة. وعلى مر هذه السنوات عززت طيران الإمارات التزامها تجاه السوق الكندية، وتوجت ذلك بإبرام اتفاقيتين لتبادل الرموز مع الناقلتين «ويست جيت» و«ألاسكا إيرلاينز» لإتاحة المجال أمام المسافرين من مختلف الوجهات ضمن شبكة الرحلات العالمية للناقلة للوصول بسهولة إلى المزيد من المدن الكندية.

وقال هوبرت فراخ، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية: «نفخر باحتفالنا بمرور عشر سنوات على بدء عملياتنا في كندا، التي حظيت بإقبال واسع، فقد بدأنا خدماتنا بتسيير ثلاث رحلات أسبوعياً باستخدام طائرات البوينج 777، وبحلول شهر يونيو من عام 2009، بدأنا استخدام طائرات الإيرباص A380 على خط تورنتو- دبي، ما رفع السعة المقعدية على الخط بنسبة 40%».