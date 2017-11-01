«سيدات أبوظبي» يكرم الفائزات بجائزة أفضل فكرة «مشروع مبتكر 2017»

سيد الحجار(أبوظبي)

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، كرم مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة أبوظبي الفائزات بالدورة الثانية لجائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر لعام 2017 والتي تم تنظيمها ضمن فعاليات وأعمال الحملة التوعوية الثالثة لريادة الأعمال التي نظمها المجلس واستمرت لمدة 180 يوماً، واختتمت فعالياتها الأسبوع الماضي. وأوضحت مريم محمد الرميثي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي أن أنشطة وفعاليات الحملة الثالثة لريادة الأعمال حققت نجاحاً كبيراً وإقبالاً متميزاً من قبل رائدات وسيدات الأعمال في إمارة أبوظبي، حيث شاركت 582 من سيدات ورائدات الأعمال في 24 فعالية متمثلة في برامج التدريب التخصصية والحلقات النقاشية وورش العمل والاستشارات الفردية والجماعية، وحققت المشاركة نسبة رضا 95%، كما حققت نسبة 95% من أثر المتابعة والاستفادة، كما تم مشاركة 227 سيدة ورائدة أعمال ومبدعة في 9 معارض تم تنظيمها ضمن الحملة في أبوظبي والعين والظفرة، بالإضافة إلى مشاركة 27 سيدة في 5 معارض ضمن مشاركات المجلس في المعارض المشتركة التي ينظمها الشركاء الاستراتيجيون.

حضر الحفل إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وحمد العوضي عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وهدى المطروشي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وشفيقة العامري مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي وعدد كبير من سيدات ورائدات الأعمال في الدولة وعدد من قرينات السفراء المعتمدين لدى الدولة.

تكريم الشركاء والمبتكرين

أبوظبي (الاتحاد)

أعربت مريم الرميثي عن شكرها وتقديرها للشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا في دعم مبادرات المجلس وإنجاح فعالياته ضمن مشاركتهم في الحملة التوعوية الثالثة، وهم شركة أبوظبي للإعلام، دائرة التخطيط العمراني والبلديات - بلدية مدينة العين وبلدية الظفرة، ومؤسسة التنمية الأسرية، وجامعة زايد، وجامعة أبوظبي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومركز تسوق نيشن تاورز، والخالدية مول، بوادي مول، طموح للإعلان وتنظيم المعارض والمؤتمرات ولكافة الشركاء الداعمين، وللجنة الفنية الاستشارية لجائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر. وكرم المجلس الفائزات بجائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر، حيث فازت بالجائزة الأولى منى عبدالرحمن الحمادي عن مشروع منتجات العناية بالبشرة، والثانية فازت بها شيخة عبيد الشامسي عن مشروع الكاتب، والجائزة الثالثة فازت بها نشوى علي الرويني عن مشروع تطبيق خدماتي 1، كما فازت بالجائزة الرابعة فازت بها مهرة سالم المنصوري عن مشروع مجلة كشتة، وبالخامسة آمنة سالم المنصوري عن مشروع الكتب التفاعلية.