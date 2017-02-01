«تنفيذية أبوظبي» تعتمد مشاريع خدمية بتكلفة تتجاوز 300 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

‬اعتمدت ‬اللجنة ‬التنفيذية ‬ ‬للمجلس ‬التنفيذي ‬لإمارة ‬أبوظبي ‬برئاسة ‬معالي ‬سعيد ‬عيد ‬الغفلي ‬خلال ‬اجتماعها ‬عدداً ‬من ‬المشاريع ‬المدرجة ‬في ‬خطة ‬أبوظبي ‬بتكلفة ‬تتجاوز ‬300 ‬مليون ‬درهم.

وتفصيلاً، وافقت اللجنة التنفيذية على مشروع أعمال البنية التحتية لأنظمة النقل الذكية في مدينة العين بتكلفة تصل إلى 114 مليون درهم.

يتضمن المشروع تحسين البنية التحتية لأنظمة النقل الذكية من خلال تحديث مواصفات وهيكل شبكة الاتصالات الأمر الذي يوفر السعة اللازمة للتوسعات المستقبلية، وربط الأنظمة التي يتم تنفيذها لاحقاً في مدينة العين وضواحيها، بواسطة الدائرة والمطورين المساهمين بمركز إدارة أنظمة النقل الذكية في العين. ويهدف المشروع إلى تحسين مستوى السلامة على الطرق الرئيسية في مدينة العين، من خلال استخدام أنظمة نقل ذكية والرصد المبكر للحوادث والاستجابة لها، والتقليل من الازدحام المتكرر ومدة التنقل والتأخير الناتج عنه، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات المضرة بالبيئة، ورفع مستوى الخدمة على الطرق الرئيسية في مدينة العين، وذلك في إطار تحقيق هدف خطة أبوظبي المعني بتوفير نظام نقل فعال يخدم المجتمع والاقتصاد.

كما وافقت اللجنة على أعمال التصميم والتنفيذ لمشروع استحداث قسائم سكنية في منطقة القوع بمدينة العين لعدد 191 قسيمة بتكلفة تصل إلى 96 مليون درهم.