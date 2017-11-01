الشارقة (الاتحاد)
أشاد العميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة بعلاقات التعاون الثنائي والتنسيق المتبادل بين وزارة الداخلية ونظيرتها في المملكة العربية السعودية، والتطور المستمر الذي تشهده هذه العلاقات في شتى الميادين والتخصصات.
جاء ذلك، خلال استقباله للأمير سعود بن خالد آل سعود، وأعضاء فريق الرماية السعودي المشارك بدورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة التي تنطلق في كلية الشرطة بأبوظبي الأحد، حيث أنهى الفريق استعداداته للبطولة بمعسكر تدريبي عقده في معهد التدريب التابع لأكاديمية العلوم الشرطية بمنطقة الخضيرة في الذيد.
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وقال بن عامر، إن وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الشارقة تضع كل إمكاناتها ومرافقها وخبراتها في خدمة أعضاء الفريق السعودي الشقيق، كما قدم لهم شرحاً موجزاً عن المدينة الجامعية بالشارقة وما تحويه من جامعات وكليات متخصصة تطرح كل البرامج الدراسية، وتضم طلبة من جميع أنحاء العالم ومنها جامعة الشارقة والجامعة الأميركية والجامعة القاسمية وجامعة الأفق وغيرها من المراكز البحثية المتخصصة، متمنياً لهم تحقيق نتائج إيجابية مثمرة في البطولة.
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كما رحب العقيد الدكتور محمد خميس العثمني بالوفد الضيف، وقدم لهم شرحاً عن دور الأكاديمية في إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية المؤهلة من الناحية العلمية والعملية وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الجانبين.