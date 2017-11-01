الشارقة (الاتحاد)

أشاد العميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة بعلاقات التعاون الثنائي والتنسيق المتبادل بين وزارة الداخلية ونظيرتها في المملكة العربية السعودية، والتطور المستمر الذي تشهده هذه العلاقات في شتى الميادين والتخصصات.

جاء ذلك، خلال استقباله للأمير سعود بن خالد آل سعود، وأعضاء فريق الرماية السعودي المشارك بدورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة التي تنطلق في كلية الشرطة بأبوظبي الأحد، حيث أنهى الفريق استعداداته للبطولة بمعسكر تدريبي عقده في معهد التدريب التابع لأكاديمية العلوم الشرطية بمنطقة الخضيرة في الذيد.

حضر اللقاء بمقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية بالشارقة، كلٌّ من العميد خليفة محمد المري نائب مدير الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة، والعقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، والمقدم ناصر النعيمي رئيس قسم التدريب والتطوير المهني وأعضاء الفريق السعودي.

وقال بن عامر، إن وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الشارقة تضع كل إمكاناتها ومرافقها وخبراتها في خدمة أعضاء الفريق السعودي الشقيق، كما قدم لهم شرحاً موجزاً عن المدينة الجامعية بالشارقة وما تحويه من جامعات وكليات متخصصة تطرح كل البرامج الدراسية، وتضم طلبة من جميع أنحاء العالم ومنها جامعة الشارقة والجامعة الأميركية والجامعة القاسمية وجامعة الأفق وغيرها من المراكز البحثية المتخصصة، متمنياً لهم تحقيق نتائج إيجابية مثمرة في البطولة.

بدوره، عبّر الأمير سعود بن خالد عن شكره وتقديره للحفاوة وكرم الضيافة الذي استقبل بها فريق المملكة العربية السعودية المشارك في البطولة، لافتاً أن هذا الاستقبال يعبر عن كرم الضيافة والعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين، مشيداً في الوقت ذاته بالإمكانات المادية المتوافرة لدى شرطة الشارقة والأكاديمية من ميادين رماية حديثة مصممة، وفق أرقى المعايير والمستويات الدولية، والتي مكَّنت الفريق من إتمام استعداداته على الوجه الأمثل.

كما رحب العقيد الدكتور محمد خميس العثمني بالوفد الضيف، وقدم لهم شرحاً عن دور الأكاديمية في إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية المؤهلة من الناحية العلمية والعملية وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الجانبين.