181 خيلاً في مهرجان الشارقة للجواد العربي

الشارقة (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق غداً في نادي الشارقة للفروسية والسباق فعاليات مهرجان الشارقة للجواد العربي «السلالة المصرية»، وتشهد النسخة الـ 11 مشاركة 181 جواداً عربياً، منها 98 في الأشواط و83 في المزاد، وتمثل الخيول المشاركة نخبة من أرقى السلالات العربية الأصيلة من إسطبلات صاحب السمو حاكم الشارقة ومرابط الإمارات والزبير والشارقة والهواجر وعجمان والبداير وآل شافي للخيول العربية والخيل وبراديس للخيول العربية والنخيل والفراس للخيول العربية وإسطبلات ورسان والأريام العربية، إضافة إلى مرابط الزعيم والخزنة ودبي للخيول العربية والصقران ومزرعة بوشهاب وإسطبلات سعيد ناصر ومزرعة العوير والبحايص والعديد من ملاك الخيول ومن الإسطبلات الخاصة من عشاق جمال الخيل العربي.

وتبدأ فعاليات المهرجان ظهر غد على أرض الصالة المغطاة بالنادي بالشوط الأول وهو مقسم إلى فئتين «أ - ب» لفئة المهرات بعمر سنة إلى ثلاث سنوات يتبعه الشوط الثاني لفئة الأفراس بعمر أربع سنوات فأكبر مقسم إلى فئتين «أ - ب» لتختتم الفعاليات بالشوط الثالث والختامي لليوم الأول وهو خاص للمهور من عمر سنة لثلاث سنوات مقسم إلى فئيتن «أ - ب» وجميع أشواط اليوم الأول هي برعاية المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي.

وفي اليوم الثاني تشهد الصالة المغطاة تنظيم مزاد الشارقة للخيول العربية بمشاركة 83 جوادا من مختلف مرابط وإسطبلات الدولة ويشارك في المزاد كل من مربط الشارقة وإسطبلات القاسمي ومرابط الإمارات والبداير والزبير وعجمان والهواجر والصقران.

أما فعاليات اليوم الثالث والختامي فستبدأ بالشوط الرابع وهو شوط الفحول بعمر أربع سنوات فأكبر مقسم إلى فئتين «أ - ب» تتبعه أشواط البطولات للسلالة المصرية، وهي أربعة أشواط خاصة بالمهرات والأفراس والمهور وبطولة الفحول. وتتأهل الخيول الحائزة على المركز الأول والثاني في جميع أشواط الفئات العمرية للمشاركة في بطولات كل بطولة المهرات، ثم بطولة المهور ثم بطولة الأفراس، ثم بطولة الفحول لإحراز لقب البطل الذهبي والبطل الفضي والبطل البرونزي.

وقال سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، إن مهرجان الشارقة متخصص في السلالة المصرية التي تعتبر من أنقى سلالات الخيل العربية الأصيلة، مشيداً بدعم صاحب السمو حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة للمهرجان.

كما وجه شكره للجنة المنظمة وهيئة المنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي على رعايتها لهذا المهرجان والتي كان لها عميق الأثر في ازدهاره وتطوره على كافة الصعد والمساهمة الكبيرة في نجاحات النسخ السابقة منه على مدار السنوات السابقة.