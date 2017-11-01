ندوة دبي الدولية للإبداع الرياضي تفتتح اليوم

دبي (الاتحاد)

تنطلق في العاشرة من صباح اليوم ندوة دبي الدولية الثالثة عشرة للإبداع الرياضي، التي تنظمها «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» في فندق بلاتزو فيرساتشي بمنطقة الجدّاف، تحت شعار «تمكين المرأة في الرياضة».

ويتضمن برنامج الندوة ثلاث جلسات تحمل الأولى عنوان «تمكين المرأة في الرياضة» تتحدث فيها أنيتا ديفرانتز نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، فيما تنطلق الجلسة الثانية في الساعة الحادية عشرة والنصف، بعنوان «دور المرأة في المنظمات الرياضية»، وستتحدث فيها ماجدولين الشارني وزيرة شؤون الشباب والرياضة في الجمهورية التونسية، وتتضمن محاور الجلسة تسليط الضوء على دور الأسرة والمجتمع في تكوين الشخصية وتمكينها، وكذلك نصائح وإرشادات لتمكين المرأة في المنظمات الرياضية، وتنطلق الجلسة الثالثة والختامية في الساعة الثانية عشرة والنصف، وتتحدث فيها د. مناهل ثابت رئيس جمعية عباقرة العالم، وتحمل الجلسة عنوان «المواهب والتفكير الابداعي»، وتتضمن محاور: الموهبة الرياضية وكيفية رعايتها وتنميتها، والتفكير المبدع، وستسلط الضوء في محاضرتها على العلاقة بين الموهبة والإبداع وكيفية تنمية هذه الموهبة وتطويرها، كما ستتحدث عن التفكير الإبداعي.