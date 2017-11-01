«تنفيذي» الاتحاد العربي للسلة يجتمع اليوم في المغرب

حسن الخميس (المغرب)

يترأس اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للسلة المقرر عقده في الحادية عشرة صباح اليوم بالمغرب، ويتضمن جدول الاعمال مناقشة العديد من الأمور المهمة المتعلقة بنشاط الاتحاد العربي خلال الموسم الأخير، ومناقشة ترتيبات الموسم المقبل، بجانب تقييم العديد من الأمور والتحضير النهائي لاجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقده غداً.

من ناحية أخرى، أسفرت نتائج الدور ربع النهائي للبطولة العربية الثلاثين المقامة حاليا في مدينة سلا المغربية عن تأهل متوقع لأربعة فرق هي على التوالي المجمع البترولي الجزائري، بعد فوزه على المنزة التونسي 96/‏87، والجزيرة المصري بعد فوزه على الجيش الملكي المغربي 90/‏ 77، والهومنتمن اللبناني، بعد فوزه على المحرق البحريني 94/‏ 70، وسلا المغربي «المضيف»، بعد فوزه العريض على الغرافة 87/‏ 59.