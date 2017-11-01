«ناشئة واسط» أوائل «سباحة الزعانف»

الشارقة (الاتحاد)

حصد مركز ناشئة واسط نصيب الأسد من جوائز بطولة ناشئة الشارقة للسباحة بالزعانف في الذيد، بمشاركة 89 ناشئاً وشاباً من المنتسبين لمراكز ناشئة الشارقة الثمانية المنتشرة في ربوع إمارة الشارقة، مثلوا فئة الأشبال في المرحلة العمرية من 13 إلى 15 سنة، وفئتي الناشئة والشباب في الأعمار من 16 إلى 19 سنة.

وأسفرت نتائج السباقات الفردية عن فوز سلطان وليد أحمد من ناشئة واسط بالمركز الأول في سباقي فئة الأشبال بمسافة 25 متراً حرة، أما سباقات فئة الناشئة والشباب، فتصدرها عمار علي يوسف من خورفكان، وحل أولاً في سباق 100 متر حرة، بينما حصد سعود عبد العزيز حسن من واسط، المركز الأول في سباق 50 متراً حرة.