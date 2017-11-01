شمس الجولف تشرق في أبوظبي اليوم

شمسة سيف (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، تنطلق اليوم النسخة الثانية من بطولة فاطمة بنت مبارك لجولف السيدات، التي تستمر حتى السبت المقبل، على ميدان نادي جولف شاطئ السعديات، بمشاركة 126 من لاعبات الجولف العالميات، ضمن مسابقات الجولة الأوروبية لجولف السيدات.

وأكملت نجمات الجولف استعداداتهن لانطلاق المنافسات التي تجمع نخبة اللاعبات بينهن جورجيا هول، وميل ريد، وكاتريونا ماثيو، وشايين وودز، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبات الهاويات منهن أماندا لينير وجوليا إنجستروم، الحاصلتان على بطاقتي مشاركة من قبل اللاعبة آنيكا سورينستام، وتبلغ قيمة الجوائز المالية التي تم رصدها للبطولة 550 ألف دولار.

وشاركت ثلاث لاعبات عالميات وهم بيلين موزو، وآمي بولدن، وانيكي مهمت، في حصة تدريبية صباحية أمس على الرمال الذهبية في صحراء ليوا، جسدت المناظر الطبيعية التي تتمتع بها الإمارات والعاصمة أبوظبي.

وتحرص الأكاديمية من خلال البطولة على إتاحة الفرصة للفتاة الإماراتية لممارسة الجولف، بعمل برنامج تدريبي خاص للمواطنات مصاحب للبطولة، وضج ميدان نادي شاطئ السعديات للجولف بأبوظبي بالعديد من المتدربات اللاتي انضممن إلى البرنامج، الذي تقيمه أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية على هامش البطولة، وتقدمه مجاناً لعامة الجمهور من السيدات الراغبات بتعلم رياضة الجولف وتعزيز المهارات.