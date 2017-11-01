«الملك» ساني.. «ألماني» القلب والهوى!

أنور إبراهيم (القاهرة)
قد لا يعرف الكثيرون أن الجناح الألماني ليروي ساني نجم مانشستر سيتي، وأحد أفضل الأجنحة في أوروبا في الوقت الحالي، له أصول سنغالية فرنسية، حيث يعيش جزء كبير من عائلته في فرنسا حالياً، ولكن هذا النجم الشاب يعترف بأنه لم يفكر مطلقاً في ارتداء قميص منتخب «الديوك» الفرنسي،ة ويعتز كثيراً بكونه ألمانياً.
وفي حوار لمجلة «فرانس فوتبول» تحدث ساني عن تاريخه وأحلامه الكبيرة مع «السيتي» و«المانشافت»، كما تناول أيضاً مسألة تقرير مصيره في اللعب الدولي واختياره اللعب للمنتخب الألماني وليس الفرنسي، وقال: ولدت وكبرت وتعلمت في ألمانيا.. ولهذا كان طبيعياً أن أنضم للمنتخبات الألمانية في مراحلها المختلفة.. صحيح أن جانباً من عائلتي ما زال موجوداً في فرنسا، إلا أنني أشعر بكل كياني بأنني ألماني من رأسي إلى قدمي، وميولي كلها قلباً وعقلاً نحو ألمانيا ولهذا قررت ارتداء قميص منتخب «المانشافت» ولم يكن وارداً على الإطلاق في أي وقت أن أرتدي قميص منتخب فرنسا أومنتخب السنغال.
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وكانت «فرانس فوتبول» قد اختارت هذا الأسبوع ساني بين أفضل 12 موهبة شابة في الكرة العالمية، والذين تألقوا وتوهجوا هذا الموسم وينظر إليهم على أنهم نجوم المستقبل، بل وأصبح بعضهم نجوم اليوم وأطلقت عليهم لقب «الأساطير الجدد»، ومن بينهم أيضاً البرازيلي جابرييل خيسوس والفرنسي كيليان مبابي والإسباني ماركو أسينسيو.
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ولعب لمنتخب ألمانيا تحت 19 عاماً وتحت 21 عاماً، وتم تصعيده للمنتخب الأول، اعتباراً من 2015.