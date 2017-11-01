«أرورا» تنتهي من مشروع «حياتي ريزيدنس» 1 و2

دبي (الاتحاد)

انتهت شركة «أرورا» للتطوير العقاري من أعمالها في جميع وحدات «تاون هاوس» ضمن المشروع العمراني العصري «حياتي ريزيدنس» على مساحة 265 ألف قدم مربعة في قرية جميرا الدائرية في دبي، ويتكون مشروع «حياتي ريزيدنس 1 و2» من 20 وحدة تاون هاوس على قطعتي أرض، تبلغ مساحة الأولى 25527 قدماً مربعة والثانية 26370 قدماً مربعة، ويضم كل تاون هاوس 4 غرف ويشغل مساحة بناء قدرها 3100 قدم مربعة وكل وحدة تتكون من طابق أرضي وطابقين علويين.

وقال كيان فرح، الرئيس التنفيذي لشركة أرورا للتطوير العقاري: «يُعتبر مشروع حياتي ريزيدنس علامة بارزة في تاريخ شركة أرورا، حيث نشأت فكرة المشروع من رؤيتنا لابتكار حلول متخصصة بأسعار مناسبة، مع التركيز الشديد على الجودة والشفافية والاهتمام بالتفاصيل».

وأضاف فرح: «ينصب تركيزنا بالكامل على تسليم مشاريع عقارية تقدم شيئاً مختلفاً إلى السوق من حيث التصميم وجودة التشطيبات»، إضافة إلى ذلك، يتميز كل تاون هاوس في «حياتي ريزيدنس» بتخطيط وتصميم حديث.

وتأسست شركة أرورا للتطوير العقاري عام 2005 لتلبية الحاجة إلى المساحات العصرية المصممة بكفاءة في سوق العقارات السكنية. وحتى الآن، سلمت شركة أرورا وحدات على مساحة 500000 قدم مربعة، أغلبها وحدات سكنية ضمن 5 مشاريع مختلفة، وتتولى حالياً تنفيذ مشاريع تطوير عقاري جديدة على مساحة أكثر من 700000 قدم مربعة.