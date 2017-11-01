بدء إنشاء «سيتي سنتر الجزيرة» في أبوظبي بقيمة 1.4 مليار درهم

سيد الحجار (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس نادي الجزيرة الرياضي الثقافي، نائب رئيس هيئة الشرف، أطلق نادي الجزيرة الرياضي الثقافي، وشركة ماجد الفطيم أمس أعمالَ تشييد «سيتي سنتر الجزيرة» بأبوظبي، باستثمار قدره 1.4 مليار درهم.

وقال محمد حاجي الخوري نائب رئيس شركة الجزيرة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة سيتي سنتر الجزيرة، خلال مؤتمر صحفي أمس، إن المركز والمتوقع افتتاحه بداية 2021، يضم 153 متجراً متنوعاً، موضحا أن المساحة الإجمالية القابلة للتأجير تصل إلى 80.5 ألف متر مربع، ضمن مساحة بناء قدرها 215 ألف متر مربع.

وأوضح الخوري لـ «الاتحاد» أن المشروع سيتم تمويله مناصفة بين شركة الجزيرة للاستثمار وماجد الفطيم، مشيرا إلى توافر التمويل اللازم للمشروع من جانب الجزيرة للاستثمار.

ولفت إلى قوة سوق التجزئة في أبوظبي، في ظل الدعم الحكومي المستمر، وتواصل تنفيذ عدد كبير من المشاريع التنموية الكبرى بالإمارة، مؤكدا أن المشروع يسهم في تحقيق رؤية أبوظبي الطموحة الرامية إلى إرساء دعائم اقتصاد متين ومنافس ومستدام ومفتوح على العالم.