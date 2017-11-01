تراجع البطالة في منطقة اليورو



تاريخ النشر: الأربعاء 01 نوفمبر 2017 بروكسل (د ب أ) قال مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات» أمس، إن معدل البطالة في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة تراجع إلى 8.9% بعد حساب المتغيرات الموسمية خلال شهر سبتمبر الماضي، وأضاف «يوروستات» أن عدد العاطلين بلغ الشهر الماضي 14.51 مليون شخص، بانخفاض بواقع 1.46 مليون شخص مقارنة مع سبتمبر 2016، وبلغ معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة 7.5% الشهر الماضي، حيث لم يتغير بالمقارنة بشهر أغسطس الماضي، ولكنه تراجع بالمقارنة مع سبتمبر 2016 عندما سجل 8.4%، ويشار إلى أن معدل البطالة خلال الشهر الماضي في الاتحاد الأوروبي يعد أدنى معدل يتم تسجيله منذ نوفمبر 2008، وتم تسجيل أدنى معدلات بطالة في جمهورية التشيك (2.7%) وألمانيا (3.6%) ومالطا (4.1%)، وسجلت كل من اليونان وإسبانيا أعلى معدلات بطالة بلغت 21% و16.7% على التوالي.