تباطؤ الصناعات التحويلية والخدمات في الصين

بكين (رويترز)

أظهر مسح رسمي أمس، تباطؤ قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات بالصين في أكتوبر الماضي، حيث تأثر قطاع الصناعات التحويلية بضعف سوق العقارات وتشديد قواعد مكافحة التلوث، مما دفع الكثير من مصانع الصلب والمصاهر وغيرها إلى كبح الإنتاج على مدى الشتاء.

وبلغ المؤشر الرسمي لمديري مشتريات المصانع 51.6 نقطة في أكتوبر مقارنة مع 52.4 نقطة في سبتمبر. وهذه أقل قراءة منذ سجل المؤشر 51.4 نقطة في يوليو، لكنه يظل أعلى من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وتوقع المحللون في استطلاع لرويترز قراءة عند 52.0 نقطة، وساهم تعافي قطاع الصناعات التحويلية والشركات الصناعية في الصين، بدعم من الإنفاق الحكومي ومتانة سوق العقارات ونمو غير متوقع في الصادرات، في دفع الاقتصاد إلى تسجيل نمو أفضل من المتوقع بلغ نحو 6.9% في الأشهر التسعة الأولى من العام.

من جهة أخرى، تباطأ نمو قطاع الخدمات في البلاد لكنه ظل عند مستويات قوية. وهبط المؤشر الرسمي لمديري المشتريات القطاعات غير الصناعية إلى 54.3 في أكتوبر من 55.4 نقطة في سبتمبر حينما سجل المؤشر أقوى قراءة له منذ مايو 2014. ويشكل قطاع الخدمات ما يزيد على نصف الاقتصاد الصيني، حيث تؤدي زيادة الأجور إلى تعزيز إنفاق المستهلكين الصينيين.