%15 زيادة في الطلب على المنتجات الغذائية خلال الأشهر الـ 10 الماضية منصور بن محمد بن راشد يفتتح النسخة الرابعة من «معرض جلفود» للتصنيع



تاريخ النشر: الأربعاء 01 نوفمبر 2017 فهد الأميري (دبي) افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم معرض «جلفود للتصنيع» أمس بنسخته الرابعة في مركز دبي التجاري العالمي، وهو أكبر المعارض المختصة في تصنيع ومعالجة الأغذية والمشروبات بمنطقة الشرق الأوسط. وبعد الافتتاح، جال سموه على مختلف أقسام المعرض، وتم تزويده خلالها بلمحة سريعة حول الحلول المبتكرة التي سترسم ملامح قطاع التصنيع حول العالم بهدف مواكبة التحوّلات الشاملة التي تشهدها السوق وتلبية حاجات وميول المستهلكين. ويمتد المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع ويستمر 3 أيام، ويشهد مشاركة أكثر من 1600 جهة عارضة، تأتي من أكثر من 60 دولة و30 جناحاً وطنياً لتستعرض أحدث ابتكاراتها في المعرض الذي يستضيف مجموعةً من الدول للمرة الأولى مثل بولندا ورابطة الدول المستقلة، وأكد مديرو ومسؤولو جهات وشركات عالمية مشاركة في معرض «جلفود للتصنيع 2017» زيادة الطلب على المنتجات الغذائية وأجهزة تصنيعها خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة زيادة تصديرها للدول الأخرى، لافتين إلى اهتمام السوق الإماراتي باستيراد المنتجات المتعلقة بتعبئة وحفظ وإعداد الأغذية وفق أعلى المعايير العالمية، التي تتوافق مع معايير مواصفات الإمارات، نظراً لاهتمام السوق الإماراتي بالجودة والتنوع. وقال إبراهيم مصطفى، مدير عام شركة «فالكون باك» الإماراتية العاملة في مجال تصنيع وتوزيع منتجات التعبئة والتغليف القابلة للتحلل: «شهدنا نمواً في الطلب على منتجات الشركة العام الجاري بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم افتتاح فرع لها في أوروبا، فيما تصدر الشركة منتجاتها إلى نحو 40 دولة حول العالم». وأشار إلى أن حصة التصدير من إجمالي منتجات الشركة تتراوح بين 40 إلى 50%، وأن الشركة لديها 3 أفرع وفي السعودية والكويت وسلطنة عمان، موضحاً أن الشركة تعتبر الأولى في السوق المحلي في تصنيع كل المنتجات المتعلقة بتعبئة وحفظ وإعداد الأغذية وفق أعلى المعايير العالمية التي تتوافق مع معايير مواصفات الإمارات. وقالت صوفيا سالمين مسؤول قسم التغذية في وكالة «بزنس فرانس» إن عدد الشركات الفرنسية التي شاركت في «جلفود» العام الماضي وصلت إلى 20 شركة فرنسية، في حين وصلت عدد المشاركات في الدورة الحالية 24 شركة فرنسية، لافتة إلى ارتفاع في السوق الإماراتي من ناحية المنتجات الغذائية الفرنسية لأن السوق الإماراتي يهتم الجودة والتنوع، ‏وتضاعف ‏نسبة الصادرات الفرنسية الإمارات خلال عشرة أعوام وتحديداً من عام 2000 إلى عام 2010، بنسبة 210% مقارنة الأعوام السابقة، وأشارت إلى ‏أن فرنسا قريباً ستكون من ضمن الدول العشر ‏مصدر المنتجات الغذائية في الإمارات، ‏وتعد هذه المكانة كبير بنسبة لفرنسا. ويتناول المعرض هذا العام قضايا التصنيع وعمليات المعالجة والتغليف وحلول سلسلة التوريد من خلال الكشف عن مجموعةٍ من المنتجات والمفاهيم الجديدة التي من شأنها تمكين قادة القطاع من مواكبة الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين، ويتجلى الحضور اللافت في معرض «جلفود للتصنيع» من خلال المشاركة الإيطالية الأكبر من نوعها في تاريخه، حيث تم تخصيص 3800 متر مربع من مساحة المعرض للشركات الإيطالية من مختلف فئات سلسلة التوريد الخاصة بقطاع تصنيع الأغذية والمعدات، فضلاً عن مشاركة جميع الدول الصناعية الكبرى، بما في ذلك النمسا وفرنسا وألمانيا وكوريا وماليزيا وإسبانيا وسويسرا وتايوان وتركيا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة. بدورها، سجلت الصين أكبر مشاركةٍ لها في المعرض حتى اليوم في إطار سعيها لإحداث تغييرٍ جذري في الوضع الراهن للقطاع. كما يستضيف المعرض 5 أقسامٍ مخصصة هي المكونات والمعالجة والتغليف وحلول سلسلة التوريد، بالإضافة إلى قسم التحكم والأتمتة الذي تتم استضافته للمرة الأولى لتسليط الضوء على الثورة التي أحدثتها تقنيات الأتمتة والروبوتات في قطاع الأغذية، وينظم المعرض على هامش فعاليته مؤتمراً حوارياً لرجال الأعمال يتضمن 3 كلماتٍ رئيسية و4 ندواتٍ بحضور لفيفٍ من قادة الفكر والمحللين البارزين في السوق لمناقشة القضايا الملحة ومنح الوفود لمحةً أعمق حول مستقبل القطاع، كما ينظم برنامج «المشترون الكبار»، أحد أكبر برامج المشترين في المنطقة، والذي يستضيف أكثر من ألفي مشترك مؤهل مسبقاً مع ميزانية محددة لإنفاقها بالتعاون مع العارضين.