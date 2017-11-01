الإمارات تترشح لعضوية لجنة «الراديو» بالاتحاد الدولي للاتصالات 2018

حاتم فاروق (أبوظبي)

كشف حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، عن عزم دولة الإمارات الترشح لرئاسة لجنة «الراديو» بالاتحاد الدولي للاتصالات خلال اجتماعات المندوبين المفوضين المزمع عقدها في دبي من 29 أكتوبر إلى 16 نوفمبر 2018، بمشاركة ممثلين عن 170 دولة.

وأعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات رسمياً أمس، خلال مؤتمر صحفي عقد في أبوظبي، عن استضافة الإمارات لمؤتمر المندوبين المفوضين 2018، الذي يعتبر أهم اجتماعات الاتحاد الدولي للاتصالات، والمناسبة التي يتم فيها اعتماد السياسات العامة والاستراتيجيات التي تنظم قطاع الاتصالات والمعلومات حول العالم.

وقال هولين زهاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، إن اختيار الإمارات لاستضافة المؤتمر يرجع إلى التطورات الكثيرة التي شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات وقيام الإمارات بدور كبير لتطوير القطاع في المنطقة باسرها، بالإضافة إلى المؤتمرات الناجحة التي عقدها الاتحاد الدولي للاتصالات في دبي خلال السنوات الماضية.

من جانبه، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إن المؤتمر الدولي سيناقش موضوعات عديدة من بينها الأمن الإلكتروني واستراتيجية الإنترنت ذات النطاق العريض وتطبيق الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، مؤكداً أن استضافة المؤتمر تعكس الثقة التي تتمتع بها الإمارات في الأوساط العالمية والمساهمات الإماراتية المشهودة في المشاريع العالمية التي تمت تحت مظلة الاتحاد الدولي للاتصالات، فضلاً عن مكانة الدولة الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى الدولي ودورها في تطوير وتعزيز قطاع الاتصالات على مستوى العالم.