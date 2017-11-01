  • الأربعاء 12 صفر 1439هـ - 01 نوفمبر 2017م

إعداد تصور عربي موحد حول الترددات اللاسلكية

الإمارات تترشح لعضوية لجنة «الراديو» بالاتحاد الدولي للاتصالات 2018
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 01 نوفمبر 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

كشف حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، عن عزم دولة الإمارات الترشح لرئاسة لجنة «الراديو» بالاتحاد الدولي للاتصالات خلال اجتماعات المندوبين المفوضين المزمع عقدها في دبي من 29 أكتوبر إلى 16 نوفمبر 2018، بمشاركة ممثلين عن 170 دولة.

وأعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات رسمياً أمس، خلال مؤتمر صحفي عقد في أبوظبي، عن استضافة الإمارات لمؤتمر المندوبين المفوضين 2018، الذي يعتبر أهم اجتماعات الاتحاد الدولي للاتصالات، والمناسبة التي يتم فيها اعتماد السياسات العامة والاستراتيجيات التي تنظم قطاع الاتصالات والمعلومات حول العالم.

وقال هولين زهاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، إن اختيار الإمارات لاستضافة المؤتمر يرجع إلى التطورات الكثيرة التي شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات وقيام الإمارات بدور كبير لتطوير القطاع في المنطقة باسرها، بالإضافة إلى المؤتمرات الناجحة التي عقدها الاتحاد الدولي للاتصالات في دبي خلال السنوات الماضية.

من جانبه، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إن المؤتمر الدولي سيناقش موضوعات عديدة من بينها الأمن الإلكتروني واستراتيجية الإنترنت ذات النطاق العريض وتطبيق الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، مؤكداً أن استضافة المؤتمر تعكس الثقة التي تتمتع بها الإمارات في الأوساط العالمية والمساهمات الإماراتية المشهودة في المشاريع العالمية التي تمت تحت مظلة الاتحاد الدولي للاتصالات، فضلاً عن مكانة الدولة الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى الدولي ودورها في تطوير وتعزيز قطاع الاتصالات على مستوى العالم.

وأكد أن الهيئة ملتزمة بتطوير بيئة تنظيمية عادلة لقطاع الاتصالات والمعلومات في الدولة لتعزيز التنافسية والاستدامة الفعالة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في القطاع ومواكبة التطور التكنولوجي، لتحقيق رؤيتها في أن تكون الإمارات دولة رائدة عالمياً في تقنية المعلومات والاتصالات، تعزيزاً لمساهمتها في تحقيق رؤية الدولة 2021.وأضاف أن دولة الإمارات سوف تستضيف خلال الشهور المقبلة اجتماعات لممثلي هيئات تنظيم الاتصالات العربية بهدف إعداد تصور عربي موحد حول عدد من القضايا والموضوعات المطروحة على أجندة اجتماعات المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، خصوصاً فيما يتعلق بالترددات اللاسلكية. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 