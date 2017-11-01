350 مليون درهم صافي أرباح دبي للاستثمار

دبي (الاتحاد)

حققت دبي للاستثمار صافي أرباح 350 مليون درهم للربع المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2017، بزيادة قدرها 4.8%، أي ما يعادل 334 مليون درهم، مقارنة مع الربع ذاته من العام الماضي. وبلغ صافي ربح الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 830 مليون درهم، مقارنة بـ 850 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي 2016. وبلغ إجمالي الإيرادات خلال هذه الفترة 2.03 مليار درهم. ووصل إجمالي الأصول إلى 16.73 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام 2017، وحتى الثلاثين من سبتمبر 2017، حققت دبي للاستثمار عائداً سنوياً على حقوق الملكية بنسبة 9.47%، وبلغت ربحية السهم 0.20 درهم . وقال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: «حققت دبي للاستثمار نتائج قوية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2017، باستثناء الأرباح المتحققة من عمليات التخارج التي بلغت 186 مليون درهم في العام 2016، فقد سجل صافي أرباح الشركة نمواً ليرتفع إلى 166 مليون درهم هذا العام. وتعزى الزيادة في الأرباح إلى زيادة إيرادات الإيجارات بـ36.8 مليون درهم، وارتفاع مكاسب القيمة العادلة للاستثمارات العقارية إلى 126.6 مليون درهم. وأضاف ابن كلبان:«تواصل دبي للاستثمار الحفاظ على مسارها الصحيح لتحقيق أهدافها، كما تحرز تقدماً متواصلاً في استراتيجية تعزيز استثماراتها في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم. وفي الوقت ذاته، نركز على العديد من مشاريعنا للتطوير العقاري التي ستساهم في توفير السيولة من محفظة الأراضي الخاصة بنا، وخلق المزيد من القيمة لمساهمينا».