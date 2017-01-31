دبي تحصد 3 جوائز عالمية ومحليّة العام الماضي

دبي (الاتحاد)

حصدت دبي ثلاث جوائز عالمية ومحليّة مرموقة، نتيجة للجهود المتواصلة التي يبذلها القطاعان العام والخاص لتنمية وتطوير ما تقدّمه المدينة على صعيد الأعمال والترفيه والمهرجانات والاجتماعات والمؤتمرات، بما يعزز مكانتها كوجهة لاستضافة مختلف الفعاليات، حيث نالت الإمارة للمرة الخامسة على التوالي، منذ عام 2011، جائزة «أفضل مدينة للمهرجانات والفعاليات العالمية لعام 2016» من الاتحاد الدولي للمهرجانات والفعاليات (IFEA)، الهيئة الدولية المتخصصة في دعم وتطوير وتقييم المتخصصين في الفعاليات والمهرجانات في أنحاء العالم.

كما نالت دبي جائزة «أفضل وجهة عالمية للمهرجانات والفعاليات» في الحفل السنوي لتوزيع جوائز السفر العالمية، بالإضافة إلى حصولها على جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية عن تطبيق جدول فعاليات دبي، ضمن فئة «أفضل الخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول».

وقالت موزة بطي اليوحة، نائب رئيس تسويق العلامة التجارية والفعاليات في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «يشرفنا نيل هذه الجوائز الثلاث التي تعكس مكانة دبي الرائدة في مجال الفعاليات، وما تبذله المدينة من جهود دائمة لاستضافة جدول حافل بالمهرجانات والفعاليات عالمية المستوى. لطالما اعتبرت دبي مدينة المستقبل، وإن عدد وحجم فعالياتنا لا يعكس مدى طموحنا وحسب، بل إنه يدل على نجاحنا في استقطاب الجماهير من المنطقة وخارجها. إن هذه الجوائز تظهر مدى تركيز الإمارة على قطاع الفعاليات، فضلاً عن التعاون الناجح بين القطاعين العام والخاص لتنظيم فعاليات عالمية رفيعة المستوى، بما يفوق توقعات المقيمين والزوّار على حدّ سواء».