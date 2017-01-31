دبي تحصد 3 جوائز عالمية ومحليّة العام الماضي

دبي (الاتحاد)
حصدت دبي ثلاث جوائز عالمية ومحليّة مرموقة، نتيجة للجهود المتواصلة التي يبذلها القطاعان العام والخاص لتنمية وتطوير ما تقدّمه المدينة على صعيد الأعمال والترفيه والمهرجانات والاجتماعات والمؤتمرات، بما يعزز مكانتها كوجهة لاستضافة مختلف الفعاليات، حيث نالت الإمارة للمرة الخامسة على التوالي، منذ عام 2011، جائزة «أفضل مدينة للمهرجانات والفعاليات العالمية لعام 2016» من الاتحاد الدولي للمهرجانات والفعاليات (IFEA)، الهيئة الدولية المتخصصة في دعم وتطوير وتقييم المتخصصين في الفعاليات والمهرجانات في أنحاء العالم.
كما نالت دبي جائزة «أفضل وجهة عالمية للمهرجانات والفعاليات» في الحفل السنوي لتوزيع جوائز السفر العالمية، بالإضافة إلى حصولها على جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية عن تطبيق جدول فعاليات دبي، ضمن فئة «أفضل الخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول».
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