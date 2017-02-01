مجلس سيدات أعمال أبوظبي يستعرض إنجازات 2016

أبوظبي (الاتحاد)

حقق مجلس سيدات أعمال أبوظبي خلال 2016 إنجازات عديدة، ساهمت في تعزيز دور المرأة الاقتصادي وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في أبوظبي. وقالت مريم محمد الرميثي رئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس خلال ترؤسها للاجتماع الأول للهيئة التنفيذية لعام 2017 إن المجلس حقق هذه الإنجازات بفضل الدعم المستمر الذي يلقاه والرعاية المتواصلة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الفخرية للمجلس، وتوجيهات سموها بضرورة العمل والتعاون مع فعاليات القطاع الخاص وقطاع الأعمال في إمارة أبوظبي، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمجلس التي هي جزء من الرؤية الاقتصادية الحكومية 2030.

وحضر الاجتماع عضوات الهيئة التنفيذية للمجلس ريد الظاهري دلال سعيد مهير سعيد القبيسي، والسيدة هدى عبد الرحمن المطروشي، وعائشة علي خلفان الظاهري، وعلياء المزروعي، وسلمى عقيدة المهيري، وشفيقة العامري مديرة المجلس. واستعرض الاجتماع أهم إنجازات المجلس خلال 2016، كما استعرض أهم مبادرات والمشروعات المخطط تنفيذها خلال 2017، التي من أهمها الحملة التوعوية الثالثة لريادة الأعمال والدورة الثانية لجائزة أفضل مشروع مبدع ومبتكر وحاضنة الأعمال المتكاملة والمبتكرة.

وأكدت الرميثي أنه من أهم نشاطات 2016 الحملة التوعوية الثانية لسيدات ورائدات الأعمال والمبدعات، وتضمنت فعالياتها تنظيم 6 معارض تسويقية في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية و22 دورة وبرنامجاً تدريبياً و5 ورش عمل وندوات مختصة وعروض أزياء وجلسات نقاشية.

وتجاوز عدد المشاركات في فعاليات هذه الحملة 1300 مشاركة، وتجاوزت نسبة الرضا عن أنشطة مختلف فعاليات الحملة التي استمرت لمدة 6 أشهر نسبة الـ95%.

كما تمكن مجلس سيدات أعمال أبوظبي خلال 2016 من البدء بالإعداد لحاضنة الأعمال المتكاملة والمبتكرة، التي تتمثل أهدافها في التعرف إلى الإمكانيات والقدرات الإبداعية للمواطنات وترجمة أفكارهن إلى مشروعات إنتاجية وخدمية متميزة، وسيتم الإعلان عن بدء عمل الحاضنة خلال العام الجاري.

وشهد 2016 زيادة واضحة في عدد سيدات الأعمال المسجلات في مجلس سيدات أعمال أبوظبي، حيث بلغ عددهن في أبوظبي 4273 سيدة منهن 2650 مواطنة، كما ارتفع عدد المواطنات الحاصلات على رخصة برنامج مبدعة إلى 327 في نهاية 2016.