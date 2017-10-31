ترامب: «لا تواطؤ» مع روسيا.. حققوا مع هيلاري

واشنطن (وكالات)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، الاتهامات الموجهة لثلاثة من مستشاريه في حملته الانتخابية، مؤكداً أن «لا تواطؤ» مع روسيا، ودعا المدعين للتركيز على منافسته السابقة في الانتخابات هيلاري كلينتون،

وكتب ترامب في تغريدته «ليس هناك أي تواطؤ».

وتوجه المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية بول مانافورت، الذي وجه إليه 12 اتهاماً، بينها التآمر ضد الولايات المتحدة، والإدلاء بإفادات كاذبة، وعدم الكشف عن حسابات يملكها في الخارج، أمس، إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، وسيمثل أمام القضاء.

وكتب الرئيس الأميركي «عفوا لكن ذلك حدث قبل سنوات من مشاركة بول مانافورت في حملة ترامب»، قبل أن يهاجم مجدداً منافسته كلينتون. وكتب «لماذا لا تستهدف هيلاري الحقيرة والديموقراطيين؟؟؟».

لكن في هاتين التغريدتين لا يأتي ترامب على ذكر العضو السابق في فريق حملته جورج بابادوبولوس الذي اعترف بأنه كذب على محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأعلن المدعي الخاص المكلف التحقيق في التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأميركية أن جورج بابادوبولوس العضو السابق في فريق حملة دونالد ترامب، اتُّهم رسمياً، واعترف بأنه كذب على محققي مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي).

وأفاد محضر الاتهام الذي وقعه المدعي مولر بأن بابادوبولوس الذي كان مكلفاً قضايا السياسة الخارجية، «عرقل» بإفادته الكاذبة «التحقيق الجاري لمكتب التحقيقات الفيدرالي حول وجود صلات أو تنسيق محتملين بين أشخاص مشاركين في الحملة والحكومة الروسية للتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016».

والمدعي روبرت مولر (72 عاما) يوصف بأنه شخص متكتم ومنهجي. ومنذ تعيينه في مايو مدعياً خاصاً في التحقيق حول تواطؤ محتمل بين مقربين من ترامب وروسيا، لم يدل مولر بأي تصريح، مفضلاً العمل بتكتم مع فريق يضم اثني عشر خبيراً قانونياً في مكاتب في وسط واشنطن على مسافة غير بعيدة من البيت الأبيض.