مؤسسة محمد بن راشد توقع مذكرة تفاهم مع «دبي الاقتصادي» لدعم جهود بناء مجتمع معرفي

دبي (الاتحاد)

وقعت «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم»، العضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مذكرة تفاهم مع «مجلس دبي الاقتصادي»، بهدف تعزيز التعاون وتوظيف الخبرات والإمكانات البشرية والمادية والتقنية بما يدعم جهود التطوير المعرفي المستمرة، والمساهمة في إثراء شبكة المعلومات وبرامج إدارة المعرفة، وذلك في حفل نظمته المؤسسة بمقرها في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور الإدارة العليا للمؤسستين وفريقهما الفني.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعاون الطرفين في إطلاق المبادرات المعرفية المتميزة، وتنظيم الأنشطة والأحداث المختلفة التي تدعم التطوير المؤسسي المعرفي، مثل ترجمة التقارير والكتب وطباعتها وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات في مجالات العمل المشتركة بينهما، كما تتضمن بحث فرص دعم وتمويل الأنشطة ذات الطبيعة غير الربحية المتعلقة بالتطوير المعرفي.

وقال جمال بن حويرب العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم: «الشراكة المجتمعية من الركائز الرئيسة لتحقيق رؤيتنا بإثراء معارف أفراد المجتمع وثقافتهم، وانطلاقاً من إدراكنا لأهمية توحيد الجهود والاستفادة من كافة الإمكانات لبناء مجتمع معرفي، وتمكين الأجيال المستقبلية من المعرفة والبحث العلمي، فإن هذه الاتفاقية التي تضاف إلى سجل المؤسسة الحافل، تسهم في الوصول إلى شريحة أكبر من المجتمع وتمكينها من المعرفة من خلال دعم وتطوير وسائل البحث العلمي والارتقاء بمستوى المعرفة لدى شرائح جديدة من المجتمع».

وأضاف: «أهمية هذه الاتفاقية تأتي من دورها الكبير في تنمية المهارات المعرفية والثقافية لدى الأفراد ورواد الأعمال، كما أنها ستشكل حافزاً لإطلاق طاقاتهم الكامنة وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، بالاعتماد على أسس علمية مدروسة تقوم على التعلم والبحث والتطوير لمشروعات مبتكرة تسهم في تحفيز ودعم بناء اقتصاد معرفي مستدام في الدولة».