13 عادة تجنبها لتضمن نجاح أطفالك في الحياة

الاتحاد نت- مصطفى أوفى

قوة الطفل ذهنياً لا تعني أنه لن يبكي عندما يكون حزيناً أو أنه لن يفشل في بعض الأحيان. كما أن القوة الذهنية لن تجعلك في مأمن من المشقة. وهي أيضا لا تكمن في قمع مشاعرك.

فالواقع، هو عكس ذلك تماماً، بحسب آمي مورين المعالجة النفسية، ومدربة القوة العقلية، ومؤلفة أحد الكتب الأكثر مبيعاً في هذا المجال.

تقول مورين إن القوة العقلية هي ما يساعد الأطفال على الانطلاق مرة أخرى من الانتكاسات ويعطيهم قوة لمواصلة الطريق حتى عندما يعانون من الشك الذاتي أو الفشل. وبالتالي، تساعدهم على تحقيق نجاحات كبيرة في الحياة قد تفوق إمكاناتهم أحياناً.

إلا أن تنشئة أطفال يتمتعون بقدرة عقلية قوية يتطلب من الوالدين تجنب ممارسات شائعة -غير صحية- تسلب الأطفال القوة الذهنية.

وقد عرضت مورين عبر موقع Thrive Global الإلكتروني، 13 عادة قالت إن آباء الأطفال الأقوياء ذهنياً لا يفعلونها.