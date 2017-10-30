بالصور.. مقاهي العائلات.. متنفس للمرأة الليبية وسط الدمار والخراب

انتشرت في العاصمة الليبية مجموعة من المقاهي الراقية التي تمنع دخول الرجال بمفردهم وتقدم خدماتها للنساء الباحثات عن استراحة من التوترات السياسية والشخصية التي تشغل بالهن.

تحمل تلك المقاهي أسماء أوروبية وهي مزينة بزخارف براقة تمثل ما يبدو وكأنه عالم منفصل عن حياة المدينة بما فيها من زحام مروري وعنف في الشوارع.

وفي المجتمع الليبي المحافظ توفر هذه المقاهي لزبائنها الخصوصية والحماية من المتطفلين والمعاكسات.

وعصر يوم مشمس تجلس مجموعة من النساء في الهواء الطلق يتبادلن أطراف الحديث في مقهى «آت هوم» ذي الإطلالة الرائعة على البحر المتوسط.