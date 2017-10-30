  • الأربعاء 12 صفر 1439هـ - 01 نوفمبر 2017م

بالصور.. مقاهي العائلات.. متنفس للمرأة الليبية وسط الدمار والخراب

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 30 أكتوبر 2017

انتشرت في العاصمة الليبية مجموعة من المقاهي الراقية التي تمنع دخول الرجال بمفردهم وتقدم خدماتها للنساء الباحثات عن استراحة من التوترات السياسية والشخصية التي تشغل بالهن.

تحمل تلك المقاهي أسماء أوروبية وهي مزينة بزخارف براقة تمثل ما يبدو وكأنه عالم منفصل عن حياة المدينة بما فيها من زحام مروري وعنف في الشوارع.

وفي المجتمع الليبي المحافظ توفر هذه المقاهي لزبائنها الخصوصية والحماية من المتطفلين والمعاكسات.

وعصر يوم مشمس تجلس مجموعة من النساء في الهواء الطلق يتبادلن أطراف الحديث في مقهى «آت هوم» ذي الإطلالة الرائعة على البحر المتوسط.

وقال صاحب المقهى عبد الحميد القريتلي إنه يفضل استضافة الأسر لأنها «أقل صداع من مقاهي الشباب». ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 