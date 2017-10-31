سلطان المنصوري: لم يعد مقبولاً أن تستحوذ 10 دول على نصف التجارة العالمية

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

طالب معالي سلطان بن سعيد المنصوري منظمة التجارة العالمية بضرورة معالجة الخلل الكبير الذي تشهده حركة التجارة العالمية باستحواذ 10 دول فقط على أكثر من 50% من هذه الحركة، فيما لا تتجاوز حصة البلدان النامية نسبة 1%، داعياً المنظمة لأن تدرج هذه القضية ضمن أجندة أعمالها في اجتماعها في ديسمبر المقبل في الأرجنتين.

وأكد معاليه أن هذا الخلل يشكل تحدياً كبيراً للمنظمة، مشيراً إلى أهمية العمل على اتخاذ المبادرات اللازمة لمعالجة هذه المسألة التي تمثل مسؤولية عالمية لضمان الاستقرار في هذا العالم، ومن أجل توفير حياة افضل لملايين الناس الذين يعيشون على هذا الكوكب، وهو الهدف الذي مازال الجميع يخفق في تحقيقه حتى الآن.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه، فعاليات الدورة الرابعة من أسبوع تنمية التجارة العالمي، والذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2017، وتنظمه وزارة الاقتصاد بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للجمارك، بحضور عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وموخيسا كيتويي الأمين العام للأونكتاد، ومشاركة أكثر من 100 متحدث من ممثلي الجهات والمؤسسات الاقتصادية والتنموية الدولية، وبحضور أكثر من 1000 مشارك من صناع القرار، وممثلي هيئات الجمارك حول العالم، ورؤساء العديد من الشركات العالمية والكيانات العابرة للقارات، ومزودي الحلول التكنولوجية، وممثلي القطاع الخاص في المجالات التجارية والجمركية من مختلف دول العالم.

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