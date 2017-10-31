تعاون مصري إماراتي لإنشاء محطتين للطاقة المتجددة

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور، محمد شاكر وزير الكهرباء المصري في تصريح لـ«الاتحاد» أمس»، إن الحكومة المصرية أنجزت جميع العقود والاستشارات المتصلة بعمليات الدعم الفني وتنفيذ مفاعل «الضبعة»، موضحاً أن المفاعل والذي يضم 4 محطات سينتج 4800 ميجاواط وسيدخل أول مفاعل الخدمة بعد 8 سنوات، مشيراً إلى أن مصر تشهد حالياً نهضة هائلة وتغيراً كبيراً في مجال إنتاج الطاقة.

وأضاف، أن منظومة الطاقة تشمل النقل والإنتاج والتوزيع والتأمين، كما أن مصر تعمل حالياً على إنشاء 3 محطات كبرى لإنتاج الطاقة بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية، كما بدأ العمل في أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بقدرة 2000 ميجاواط في محطة واحدة.

وقال: إن نسبة الإنجاز بلغت 95% ومن المتوقع التشغيل التجاري من محطات سيمنس اعتباراً من الشهر المقبل، وكشف عن تعاون مصري إماراتي، لإنشاء محطة للرياح ومحطة شمسية لإنتاج الطاقة المتجددة، كما تقوم مصر بزيادة عدد المحولات بقدرة 500 كيلوفولت بنحو 17 محولاً، إضافة إلى 18 محولا حالياً، كما يجري العمل حالياً على الربط الكهربائي مع السعودية، وسوف يتم تحديد المقاول في شهر ديسمبر المقبل.

كما أنشأت مصر خطاً على الساحل الشمالي للربط الكهربائي مع شمال أفريقيا بقدرة 500 كيلوفولت، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات المتخصصة لدراسة خط ربط مائي يتعامل مع قبرص، وكشف أن إجمالي الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة باستثناء الطاقة الشمسية بلغ 483 مليار جنيه، وأن مصر تنشئ سوقاً منظمة لتجارة الكهرباء، وفتحت مجال الاستثمار العالمي لإنشاء محطات الطاقة وبيعها بصورة مباشرة للمستهلك واستخدام الشبكات التي أنشأتها الدولة لنقل وتوزيع الطاقة. ولفت إلى أن العمل يجري حالياً مع دولة الإمارات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح وطاقة الشمس، ضمن مشاريع مشتركة.