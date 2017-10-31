57 مفاعلاً جديداً لإنتاج الكهرباء في القطاع عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو في أبوظبي أمس، «إن منع وقوع المنشآت النووية والصناعات والوقود النووي في أيدي الإرهابيين مسؤولية حكومات الدول التي يتواجد بها هذا القطاع، «لافتاً إلى أن الوكالة تقوم بعمليات تفتيش ومتابعة لجميع المفاعلات النووية حول العالم، مضيفا أن المخالفات التي يتم العثور عليها يتم إرسالها إلى مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات التي يراها تحقق الأمن والسلم الدوليين».

وأشار خلال مشاركته في الجلسة الأولى لـ«المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية للقرن الـ21»، إلى وجود 448 مفاعلا نوويا سلميا قيد التشغيل في أكثر من 30 دولة حول العالم، كما يجري العمل على إنشاء وتشغيل 57 مفاعلا جديدا لإنتاج الكهرباء، منها 4 في الإمارات، وتوقع أن تقوم الإمارات بربط مفاعلها الجديد بالشبكة الكهربائية العام المقبل، على أن يلحق ذلك عمليات ربط المفاعلات الثلاثة الأخرى.

وقال أمانو، «إن القدرة الإنتاجية النووية السلمية حالياً في العالم تبلغ 392 جيجاواط، وأن العامين الماضيين شهدا دخول 20 مفاعلا جديدا في شبكات الربط الكهربائية العالمية، فيما خرج من الخدمة خلال عامي 2015 و2016 نحو 15 مفاعلاً تم إغلاقها».

وطالب أمانو بتسريع وتيرة العمل في المفاعلات المنتجة للكهرباء من الطاقة النووية السلمية، لافتاً إلى أن العقد الحالي يشهد ظهور مفاعلات إنتاج الكهرباء عاملة بالماء تتصف بتكنولوجيا مبتكرة وأنها بلغت المراحل النهائية، ويمكنها الاطلاع بدور أساسي لتوسيع الأسطول النووي السلمي المنتج للكهرباء.

كما أوضح أن العالم سيشهد قريباً عدداً من المفاعلات النووية الصغيرة المنتجة للكهرباء، التي باتت جاهزة للنشر في الأماكن النائية والفقيرة.

وكشف أن أول موقع للتخلص من النفايات النووية عالمياً، سيدخل التشغيل العقد المقبل، لافتاً إلى أن الوكالة تضم 168 دولة تعمل على تعزيز استخدام التكنولوجيا في القطاع.