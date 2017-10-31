«نوفارتس» تعرض شراء «أدفانسد» بـ3.9 مليار دولار

زيوريخ (رويترز)

عرضت شركة نوفارتس السويسرية لصناعة الأدوية أمس، شراء شركة أدفانسد أكسيليريتور أبليكشنز الفرنسية في اتفاق قيمته 3.9 مليار دولار نقداً لتعزيز محفظة علاج الأورام في أكبر شركات العالم المتخصصة في صناعة الأدوية.

ويمثل عرض «نوفارتس» التي تتخذ من بازل مقراً، والبالغ قيمته 41 دولاراً للسهم العادي و82 دولاراً لسهم الإيداع الأميركي علاوة قدرها 47% إلى سعر «أدفانسد أكسيليريتور أبليكشنز» قبل نشر تقارير صحفية في 27 سبتمبر الماضي ذكرت أن نوفارتس مهتمة بالشركة الفرنسية، وقالت «نوفارتس» إنها ستمول الاتفاق من خلال ديون.