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75 صالة تشعل حماس الجمهور في «تحدي دبي للياقة»
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تاريخ النشر: الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

رضا سليم (دبي)

تحولت الملاعب والصالات في دبي إلى ملتقى الفعاليات والأنشطة الرياضية المجتمعية بمشاركة الآلاف في مبادرة «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ويوفر التحدي صالات رياضية مؤقتة في 75 موقعاً بكافة أنحاء المدينة منها جولدن مايل جاليريا وذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدانس، ودبي مول.

ويمكن للمشاركين ممارسة تمارين مصممة خصيصاً لهم في هذه الصالات التي تضم مختلف أنواع الآلات والمعدات الرياضية لتدريب كافة عضلات الجسم. ولمزيد من المغامرة، توفر صالات الرياضة المؤقتة الفرصة للكبار والأطفال لتجربة لوح التزلج أو جلسات «الباركور»، بالإضافة إلى تقديم صفوف لياقة بدنية لمدة 30 دقيقة، تضمن للمشاركين تحقيق أفضل استفادة ممكنة.

كما يوجد في مواقع الصالات الرياضية المؤقتة مجموعة من الخبراء في التمارين الرياضية من العلامة التجارية الشهيرة «ديكاثلون»، لإقامة حصص لياقة بدنية وتوضيح عدد من الرياضات التي لم يسبق للمشاركين تجربتها من قبل، وتزويدهم بالنصائح حول المحافظة على حياة صحية وسليمة.

وتتوافر صالات الرياضة المؤقتة بشكل منفرد في جميع أنحاء مدينة دبي، بينما ستتجمع في مهرجان اللياقة البدنية خلال عطلة نهاية الأسبوع في برج بارك بوسط مدينة دبي يومي 10 و11 نوفمبر، حيث يمكن للمشاركين تجربة الأنشطة الرياضية وفعاليات اللياقة كافة ضمن التحدي.

وتم إضافة صالات مؤقتة للبرنامج تساعد على مواصلة زخم التحدي في جميع أرجاء المدينة طوال فترة تنظيم المبادرة، التي تهدف إلى جعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً وممارسة للرياضة في العالم، ويشكل انطلاق فعاليات التحدي، فرصة فريدة للجميع لاتخاذ خطوة إيجابية لاعتماد أسلوب حياة صحي، وحث أفراد عائلاتهم وأصدقائهم على تبني نفس أسلوب الحياة. ... المزيد
     
 

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