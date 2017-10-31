محمد الشرقي يستقبل آل علي بطل الترايثلون

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، قائد فريق الفجيرة والمنتخب الوطني لرياضة الترايثلون محسن حسن آل علي، بحضور أحمد حمدان الزيودي رئيس مجلس إدارة اتحاد التايكواندو.

وكان محسن حسن قد حقق الشهر الجاري، المركز الأول بفئته العمرية والخامس بالمجموع العام، والثالث على المتسابقين الخليجيين في سباق الكويت للترايثلون، كما حقق نتائج مميزة في بطولة «الرجل الحديدي» العالمية التي استضافتها الولايات المتحدة سبتمبر الماضي.

وهنأ سموه آل علي على إنجازه في البطولتين واستمع سموه إلى شرح موجز عن طبيعة المنافسات التي خاضها آل علي وطبيعة التحضيرات لها، مشيداً بالمستوى المتميز الذي ظهر به في البطولة.

بدوره، شكر اللاعب محسن حسن آل علي سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي على استقباله، مثمناً الدعم والتوجيهات السامية من قبل سموه ودعمه المستمر للرياضة والرياضيين.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد.